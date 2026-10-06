Croacia 1-2 España: Mikel Merino se viste de héroe y guía la remontada de España ante Croacia

España tuvo que remontar ante Croacia en Split para llevarse la victoria. Perisic adelantó a los locales en una primera parte complicada, pero Mikel Merino apareció tras el descanso con un doblete que dio la vuelta al marcador y selló el triunfo de La Roja

España sufrió, resistió y terminó remontando en Split. La selección española se impuso a Croacia por 1-2 en un encuentro que se complicó desde el primer tiempo, pero que cambió por completo tras el descanso. Mikel Merino fue el gran protagonista al firmar los dos goles que dieron la vuelta al tanto inicial de Perisic.

Croacia golpea primero

La Roja comenzó teniendo el balón y tratando de instalarse cerca del área de Livakovic. Lamine Yamal fue una de las principales amenazas durante los primeros minutos, especialmente en sus duelos con Gvardiol. Sin embargo, Croacia fue ganando terreno y empezó a imponerse en los balones divididos. Unai Simón tuvo que aparecer primero para evitar el gol de Stanisic tras un centro de Perisic. Poco después, el guardameta español volvió a salvar a su equipo ante Matanovic tras un error en la salida.

El aviso terminó convirtiéndose en gol en el minuto 17. Un disparo de Perisic obligó a Unai a intervenir, pero el balón quedó suelto y el propio futbolista croata aprovechó la segunda acción para mandar el esférico al fondo de la red.

España atravesó entonces sus peores minutos. Croacia encontraba espacios, ganaba los duelos y amenazaba con ampliar su ventaja. La Roja, eso sí, reaccionó antes del descanso y tuvo varias oportunidades para igualar. Gvardiol evitó bajo palos que Lamine pudiera empujar un balón de Oyarzabal y, en el último suspiro, el extremo español rozó el empate tras un magnífico pase de Pedri. Su disparo se marchó al lateral de la red.

Merino cambia el partido

De la Fuente movió ficha en el descanso. Mikel Merino entró por Baena, con Dani Olmo desplazándose a la izquierda y el centrocampista ocupando una posición más interior. El cambio dio resultado. España salió con otra cara y comenzó a acercarse con mayor peligro al área croata. Lamine volvió a aparecer, Dani Olmo estuvo cerca de conectar un centro en plancha y la presión española empezó a incomodar cada vez más a los locales.

La recompensa llegó en el minuto 61. Mikel Merino apareció para marcar el 1-1 y devolver a España al partido. La selección había encontrado por fin el premio después de una segunda parte en la que estaba siendo superior. Croacia empezó a acusar el desgaste y De la Fuente continuó moviendo el banquillo. Zubimendi y Fermín entraron por Rodri y Dani Olmo, mientras que Yeremy Pino sustituyó posteriormente a Pedri.

Unai Simón y Merino sellan la remontada

El encuentro entró en una fase más pausada, aunque Croacia todavía tuvo ocasiones para volver a ponerse por delante. Unai Simón protagonizó otra intervención espectacular en el minuto 77 para mantener el empate, mientras que Cubarsí también tuvo que aparecer para evitar el peligro. La expulsión de Perisic en el 79' terminó de cambiar el escenario. Croacia se quedó con diez y España aprovechó la superioridad.

Y entonces volvió a aparecer Mikel Merino. En el minuto 88, el centrocampista español volvió a encontrar el camino del gol para firmar el 1-2 y completar una remontada que parecía lejana durante la primera mitad. Los últimos minutos fueron de resistencia para Croacia y control para España. La Roja protegió su ventaja hasta que llegó el pitido final.

Ficha Técnica

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Jakic; Vlasic, Kovacic, Perisic; Matanovic.

España: Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.

cambios:

Croacia: 67': Beljo y Petar Sucic entran por Matanovic y Modric. 83': Baturina entra por Vlasic. 86': Pasalic entra por Kovacic. 79': Perisic es expulsado.

España: 46': Mikel Merino entra por Álex Baena. 70': Zubimendi y Fermín López entran por Rodri y Dani Olmo. 79': Víctor Muñoz entra por Lamine Yamal. 86': Yeremy Pino entra por Pedri.