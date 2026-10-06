El nombre del hijo de Fabián Ruiz y Rosa Pereira: solo lo tienen 93 personas en España

El jugador nacido en Los Palacios (Sevilla) y que actualmente milita en PSG, tuvo que dejar la concentración de la selección española por el nacimiento de su primer hijo. Bertín será su nombre, muy poco común y con una media de edad de 28 años y medio

Fabián Ruiz, actual jugador de la selección española, con la que es campeona del Mundo y de la Eurocopa y también del PSG, donde entre otros títulos ha conseguido dos Champions League, está de enhorabuena. Fabián Ruiz y su pareja, la psicóloga Rosa Pereira, han sido recientemente padres de su primer hijo.

El propio jugador español tuvo que abandonar la concentración de la Roja ante el inminente nacimiento del retoño y se perdió el duelo de España ante República Checa . Fabián Ruiz ya fue avisando durante el pasado Mundial, cuando tras marcar, se llevó el balón por debajo de la camiseta y el pulgar a su boca simulando un chupete, clara señal de que el futbolista junto a su pareja esperaban un nuevo miembro de la familia.

Un nombre poco común en España para el primer hijo de Fabián Ruiz y Rosa Pereira

Fue el pasado sábado cuando Fabián Ruiz y Rosa Pereira pudieron celebrar por fin la llegada de su primer hijo en una pareja que se conocen desde que el futbolista y la psicóloga eran adolescentes. Sin confirmación aún por parte de Fabián Ruiz o de Rosa Pereira, las ganas de la selección española de tener un nuevo miembro han revelado que la pareja ha recibido a un varón que se llama Bertín.

El nombre elegido por Fabián Ruiz y su pareja, por raro que parezca, no es demasiado habitual en España y es que según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en todo el país solo hay registradas 93 personas que se llamen así.

Rosa Pereira durante el pasado Mundial, donde acompañó a Fabián y lució su tripa de embarazada

Además, el nombre de Bertín es relativamente reciente en relación a su uso en España ya que la media de edad de aquellos que lo portan, entre el que ya está el hijo de Fabián Ruiz y Rosa Pereira, es de 28 años y medio. En las provincias donde hay más personas que se llamen Bertín son A Coruña, Lugo y Sevilla.

El origen del nombrre de Bertín, el primer hijo de Fabián y Rosa Pereira

Bertin tiene una procedencia de origen germánico, más concretamente del antiguo alemán. Con la raíz berht-o el término berhtaz, cuenta con un significado que está asociado a calificativos como el de brillante, ilustre o famoso. De este modo, el primer hijo de Fabián Ruiz y Rosa Pereira cuenta con un nombre que en parte describe la carrera del jugador del PSG, formado en la cantera del Betis y que con el sobre el campo, la selección española no conoce la derrota. Hay niños que llegan con un pan debajo del brazo, en el caso de Bertín, viene con un Mundial, el que alcanzó su padre el pasado verano y la candidatura apoyada por diversos jugadores y entrenadores, a ser elegido como Balón de Oro el próximo 26 de octubre.