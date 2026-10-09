El Grito al Silencio de Rubén Vargas, el activo invisible del Sevilla: "Ahora mismo no tiene sitio en el once"

El suizo ha tenido tres semanas de parón para intentar reducir las diferencias en ritmo competitivo con sus compañeros. Le sobra la calidad y es uno de los principales activos del club pero, a diferencia de cursos anteriores, sólo con eso ya no le llega para ser titular

"Golazo". El Sevilla FC ha usado este viernes sus redes sociales para dar cariño a Rubén Vargas, futbolista que sigue sumando entrenamientos con el grupo después de sufrir una enésima lesión que le mantiene como baja para Luis García Plaza desde la jornada 1. En las imágenes compartidas por el club nervionense en sus 'stories' de Instagram se ve al suizo entrar desde banda izquierda para buscar un centro desde la banda opuesta que bajó con el pecho antes de soltar un derechazo de media volea a bote pronto para batir a Odysseas Vlachodimos. Claro que tendrá que hacer muchas como esas si quiere recuperar un puesto de titular que ha perdido por completo.

Sin duda, esa puntual muestra de su indudable calidad es una imagen esperanzadora para un futbolista que lleva dos meses atrapado en un permanente Grito al Silencio y que, después de reivindicarse en el Mundial 2026 con dos goles y una asistencia, no ha sido ese gran recurso estratégico que esperaba el Sevilla FC para el pasado mercado estival de fichajes. Ha sido una continuidad que daba la sensación que nadie quería, pues Vargas estaba por la labor de marcharse después de un año y medio muy gris; el club necesitaba ingresos y el entrenador prefería ese traspaso antes que otro (recuerden su rajada tras la marcha de Oso).

Rubén Vargas, el segundo mayor activo económico del Sevilla FC

Qué duda cabe que es obligación de Luis García Plaza sacar el máximo provecho a un jugador que sigue siendo uno de los principales activos de la entidad. No en vano, Vargas conserva un valor de mercado de 15 millones de euros -seguramente por su gran Mundial- y se sitúa en un nutrido segundo escalón en la plantilla del Sevilla FC. Está igualado con los cedidos Lucas Stassin y Youssouf Fofana; practicamente, también iguala con Kike Salas (14 millones); y por delante sólo está Lucien Agoumé, con una tasación de 18 millones de euros.

Hasta ahora, la desesperante falta de calidad y competitividad en el Sevilla FC convertían a Vargas en titular indiscutible a poco que su frágil físico estuviese medianamente bien. Cabe precisar que Matías Almeyda hizo referencias en varias ruedas de prensa a que el atacante helvético no aguantaba más de 70 minutos al ritmo que se le debe exigir a un profesional.

Y es que el principal problema de este talentoso jugador no es acumular 240 días de baja médica en poco más de año y medio en el club nervionense -se ha perdido 28 partidos y ha jugado 37-, sino el hecho de que no ha terminado de conectar ni de convencer de manera continuada. Incluso, en algunos momentos, su lenguaje corporal ha parecido apático y con desidia.

Miguel Sierra, Félix Correia, los mediocentros, el dibujo con dos delanteros... Vargas se queda sin sitio en el once

Ahora, este larguísimo parón de tres semanas, 23 días en el caso concreto del Sevilla FC, ha ofrecido a Rubén Vargas la pretemporada que no tuvo en 2026, debido a sus vacaciones posmundialistas, ni casi en 2025, por motivos físicos; pero el equipo titular que se encuentra ha subido muchísimo el nivel de exigencia. Tanto que es inevitable pensar enque le va a costar muchísimo entrar en el once tipo que ha confeccionado Luis García Plaza. Sólo con la calidad ya no le alcanza. Y ya está avisado de ello.

El pujante Miguel Sierra se ha colado por ese agujero en la alambrada y está rindiendo de manera espectacular. Su irrupción recuerda a la que tuvo Oso, de desaparecido a inamovible, y en la otra banda se hace fuerte un completísimo Félix Correia, que además ayuda muchísimo a Suazo en defensa. Además, Luis García Plaza le debe minutos a Peque, con el también desafortunado Alfon esperando una oportunidad entre lesión y lesión.

Tanto Xavier García Pimienta como, sobre todo, el propio Matías Almeyda buscaron hueco a Vargas como mediapunta; pero este Sevilla FC también tiene sobrados argumentos para las posiciones interiores: Fofana, Agoumé, Kochorashvilli, Guridi, los chavales Nico Guillén y Manu Bueno...

Puesto a pensar, aún menos opciones estadísticas vislumbra cuando a Luis García Plaza le dé por jugar con dos delanteros -tiene a Stassin, Robbie Ure e Isaac Romero-. Es muy difícil encontrarle un sitio ahora mismo al Rubén Vargas y eso, por todo lo que significa, es una de las grandes noticias de este inicio de temporada en el Sevilla FC.