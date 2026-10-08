Pep Guardiola, 55 años: "Me compré un apartamento porque necesito un sitio donde vivir"

Con el tema de la vivienda de rigurosa actualidad, el técnico catalán ha reconocido en varias ocasiones tener distintas propiedades en las ciudades donde ha jugador o entrenador

Los nuevos decretos sobre el alquiler, la acampada de Sol o el desahucio de Mari Carmen han puesto a la vivienda de rabiosa actualidad. Un problema que llevaba años afectando a la sociedad española y que ahora parece haber tocado fondo. En cualquier caso, hay personas que han tenido la oportunidad de vivir del sector inmobiliario, algo que hacían mucho los futbolistas en el pasado para garantizarse un futuro una vez que colgasen las botas. El mayor ejemplo de esto es el de Diego Pablo Simeone. El Cholo posee junto a su esposa 180 pisos en la capital, aunque no es el único futbolista que ha hecho de la vivienda su otra profesión. Al ex del Real Madrid Iván Helguera le pasa lo mismo. Es por eso que llama la atención conocer la relación de rostros conocidos del deporte con el sector inmobiliario, y una de las grandes figuras del fútbol es Pep Guardiola.

A sus 55 años, el entrenador catalán se encuentra sin equipo tras dejar el banquillo del Manchester City, aunque todos estos años como futbolista y entrenador le han ido proporcionando un buen patrimonio inmobiliario. Nada tan desorbitado como lo de Simeone, pero sí que ha comprado viviendas en las ciudades donde ha jugado o entrenado.

Guardiola ha vivido una década en Mánchester, etapa a la que decidió poner fin al final de la pasada temporada. "Estoy muy feliz aquí. Estoy muy, muy feliz. Pero para renovar contrato en los grandes clubes hay que ganar, y si no ganas, no mereces continuar. Quiero ganar. Quiero ganar", decía en una entrevista a un medio inglés el catalán sobre vivir en Reino Unido.

En esa misma entrevista confesó que adquirió una vivienda en Mánchester. "Compré un apartamento porque tengo que vivir en algún sitio, y me gusta vivir en la ciudad", dijo, especulando la prensa británica con que el inmueble podría costar cerca de tres millones de libras.

Este movimiento de Guardiola no fue empresarial. Su filosofía de vida le ha llevado a adquirir propiedades en las ciudades en las que ha estado trabajando fuera de Barcelona. Además, prefiere vivir en la propia ciudad, no a las afueras, donde se pueden encontrar otro tipo de casas más grandes y con más terreno. "Me pasó lo mismo cuando era jugador en la Roma, en el Brescia y en Múnich. Prefiero vivir en la ciudad y estar cerca de la gente", confesó.

"Ocurrió lo mismo en Múnich. También compré un apartamento", añadió Guardiola, que vivió tres años en la ciudad alemana.

Si algo caracteriza a Guardiola es el sentimiento de pertenencia que ha desarrollado con los proyectos en los que se ha embarcado y los lugares donde se han desarrollado. De ahí que sus únicas propiedades sean viviendas en las localidades donde ha trabajado. El español ha querido formar su hogar en Mánchester o Múnich, al igual que lo hizo como futbolista en Roma. "Compré el apartamento la temporada pasada, no esta. Creo que no cambia nada, ya sea que alquiles un apartamento o lo compres. No afectará a mi forma de trabajar ni a cómo vivo mi profesión", declaró Guardiola en la citada entrevista.

El refugio de Guardiola en Barcelona

En 2021, Pep Guardiola y su mujer adquirieron un lujoso chalet en el exclusivo barrio de Pedralbes. Una casa que, antes de ser suya, perteneció a otro ex del Barça, al mexicano Rafa Márquez.

La casa cuenta con 711 metros cuadrados construidos, aunque la parcela tiene 2.000 metros cuadrados. Dentro de la vivienda se encuentran todo lujo de comodidades, como una gran piscina y varias zonas exteriores.

Otra de las cosas que destacan de la vivienda son las grandes terrazas que tienen prácticamente todas las habitaciones, las cuales tienen unas vistas espectaculares de Barcelona y de la vegetación que hay en el exterior de la casa.