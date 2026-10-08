Iván Helguera, ex del Real Madrid: "Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas; hay que intentar diversificar y a la vez pasarlo bien"

A sus 51 años, el exfutbolista del conjunto blanco explica su manera de gestionar el patrimonio conseguido tras colgar las botas

El tema de la vivienda está de máxima actualidad en España. Los precios para adquirir o alquilar una casa están por las nubes, lo que ha llevado a cierta parte de la sociedad a rebelarse contra el sistema. Ante este boom mediático de la vivienda, son muchos los rostros conocidos del mundo del deporte que han decidido invertir en el ladrillo una vez que dejaron su actividad deportiva. Incluso hay quienes lo han hecho estando todavía en activo como el Cholo Simeone. El caso de Iván Helguera es otro de ellos.

El exfutbolista del Real Madrid, ahora con 51 años, ha hecho de la inversión inmobiliaria una de sus principales actividades empresariales tras colgar las botas. Él y su mujer poseen una inmobiliaria, algo que confesó a Iker Casillas en el podcast que su excompañero presenta. "Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas", indicó Helguera.

Cuando se acercaba el ocaso de su carrera deportiva, Iván Helguera decidió comenzar una trayectoria fuera de los terrenos de juego. Fue en el Valencia, club en el que se retiró a la edad de 33 años, cuando comenzó a pensar en este asunto. "Es que ya me está tocando el final y ya no juego, estoy en el banquillo", pensaba por entonces el futbolista, quien encontró en su mujer una compañera de vida y también de negocio.

Tanto es así que Helguera confesó que fue su esposa la que le introdujo en el mundo inmobiliario. Un sector totalmente nuevo para ambos, pero cuya actividad acabaría por convertirse en profesional. En la actualidad, no solo compran, venden y alquilan viviendas, también hacen transacciones con edificios enteros, hoteles o terrenos. "Bueno, sinceramente, no nos va nada mal", dijo en otro podcast sobre los beneficios que le reporta su inmobiliaria.

Además, Iván Helguera contó que le ha favorecido el crecimiento del sector en la capital. "En Madrid, además, está creciendo muchísimo", indicando también que "yo soy el que me peleo bastante con los bancos".

Pero el sector inmobiliario no es el único negocio de Iván Helguera y su familia, quien también invierte en bolsa y se ha interesado en aprender del mundo bursátil y las finanzas. "Hay que intentar diversificar y hacer cosas".

Helguera tiene muy clara su filosofía de vida. "Hay que vivir y el dinero se tiene para disfrutarlo y vivir", aunque también defiende el control económico de cada uno, lo que resume en: "No gastes más de lo que tienes".

Nacido en Santander, Iván Helguera estuvo ocho temporadas en el Real Madrid, club con el que ganó nueve títulos, entre ellos dos Champions League y tres ligas. Después fichó por el Valencia en 2007, retirándose en Mestalla con 33 años.