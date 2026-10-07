La premonitoria crítica política de Héctor Bellerín, futbolista del Betis: "El mayor problema de Sevilla y de toda España es la vivienda"

España se encuentra en permanente estado de agitación: con la indignación ocupando las plazas de las principales ciudades del país, con peticiones de huelga general

"Yo nací en Badalona, a las afueras de Barcelona. Mi padre se mudó allí con 21 años. Conoció a mi madre un verano, estuvieron dos años por carta y se fue allí por amor. Y yo volví a Sevilla por amor... amor al Betis", así se presentaba Héctor Bellerín en una entrevista que ha resultado ser premonitoria, ya que anticipa un pensamiento que a día de hoy refleja el indignado sentir de una gran parte de la ciudadanía que se ha echado a las calles para denunciar su hartazgo ante el crónico problema para acceder a una vivienda. Un mal que se hace especialmente demoledor en los más jóvenes pero que ha demostrado ser una crisis intergeneracional que ondea bajo la bandera de Maricarmen y que ha incluso ha acabado empujando a Pedro Sánchez a anunciar un adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre.

La entrevista en cuestión fue emitida el pasado 2 de enero en el pódcast Entre Tantas Voces. "Héctor Bellerín, futbolista profesional del Real Betis y exjugador del Arsenal, nos cuenta su carrera, su conexión con Sevilla, la ciudad de su padre, la pasión de la afición, la actualidad del fútbol, su forma de ver la vida y su estilo de vida vegano. Una charla cercana y reveladora dentro y fuera del campo", anuncia el texto introductorio a una conversación que sale desde las entrañas y que demuestra el fuerte vínculo social que ha desarrollado el '2' verdiblanco. Desde ese hastio compartido, ya se mojaba de manera rotunda hace seis meses con ese problema de la vivienda que está tan de actualidad y que tiene a España al borde de una huelga general previa a las generales.

La empática reflexión de Héctor Bellerín sobre el problema de la Vivienda

"Nosotros hemos transferido a los gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad y para que construyeran viviendas, pero ellos han comprado áticos y privatizado hospitales", argumentaba Pedro Sánchez, denunciando "el boicoteo" de "la peor oposición" a "políticas que eran buenas para la gente de a pie", en el discurso con el que anunciaba la disolución de las Cortes y convocaba unos nuevos comicios. El presidente del Gobierno decía sentirse empujado a sacar las urnas por el "clamor social expresado estos días", en plena oleada de despiadados desahucios y después de ver rechazado sus forzados decretos de Vivienda.

No obstante, ese enfadado sentir lleva mucho tiempo en las calles y Bellerín lo demostró con la reflexión que hacía a inicios de este 2026. "A mí me paran por la calle y me dicen 'Oye, ¿tú conoces a alguien que pueda alquilar un piso? Me han dicho que tengo que dejar mi bloque'", contó Bellerín en una entrevista en la que mostró que le afectaba ver las dificultades de los vecinos de su barrio.

"Desde que llegué a mi casa en Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor. Es muy triste no ver a esa persona que hace seis meses conocías, que era tu vecina, y de repente te dice 'Me han echado'. Es realmente devastador y para mí es el problema más grande no sólo de esta ciudad (Sevilla), sino de todo nuestro país", denunció el futbolista del Betis, muy solidario siempre con las manifestaciones que viene expresando el Sindicato de Inquilinas.

Bellerín expresa el fuerte arraigo que siente por Sevilla

"Mi padre es de Sevilla, nació y vivió durante 20 años en el polígono San Pablo. Siempre he tenido una conexión muy fuerte con esta ciudad, la he visitado desde pequeño... Siempre había tenido muchas ganas de volver y de poder jugar aquí. En 2021 tuve la oportunidad. Fue aterrizar y sentir que encajaba. La verdad es que estoy muy contento aquí y he conocido gente muy linda. Tenemos una red de apoyo muy chula", explicaba Bellerín en el pódcast Entre Tantas Voces.