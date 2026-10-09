La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 10 de octubre de 2026

Las dudas de Pellegrini con Giovani Lo Celso, el empate agónico del Málaga ante el Espanyol y el homenaje del Sevilla a la Generación del 27, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 10 de octubre de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para este sábado 10 de octubre pone el foco en la situación de Giovani Lo Celso en el Betis. Manuel Pellegrini ha hablado sobre el argentino y su recuperación, pendiente de que pueda volver cuanto antes a la dinámica del equipo y recuperar el protagonismo que tuvo antes de sus problemas físicos.

La actualidad verdiblanca comparte espacio con el empate del Málaga ante el Espanyol, que prolonga la mala racha del conjunto malagueño en su regreso a Primera, y con una iniciativa del Sevilla que une fútbol y literatura con motivo del centenario de la Generación del 27.

El gran protagonista de la portada es Giovani Lo Celso. El centrocampista argentino continúa pendiente de recuperar su mejor versión, mientras Manuel Pellegrini espera volver a contar con él en plenitud de condiciones.

El técnico chileno ha mostrado su deseo de que el rosarino pueda superar cuanto antes sus problemas y retomar la dinámica habitual. Pellegrini conoce la calidad del futbolista y confía en que pueda volver a ser una pieza importante para el equipo verdiblanco.

"Ojalá se recupere lo antes posible, que vuelva a retomar la dinámica, porque ya sabemos de su calidad y es un jugador que nos puede aportar muchísimo", ha señalado el entrenador bético.

La portada también recoge el empate del Málaga frente al Espanyol (1-1), en un encuentro que volvió a dejar al conjunto de Juanfran Funes sin conocer la victoria en su regreso a Primera, aunque esta vez pudo celebrar un tanto en el tiempo añadido.

El equipo malagueño parecía condenado a sumar una nueva derrota después de que Bryan Zaragoza adelantara al Espanyol. Sin embargo, Adrián Niño apareció en el minuto 93 para firmar el empate y rescatar un punto para los blanquiazules.

El gol desató la alegría en La Rosaleda y permitió al Málaga evitar otra noche amarga ante su afición. Pese a ello, el resultado mantiene las dudas sobre el arranque liguero del conjunto costasoleño, que continúa sin encontrar la fórmula para estrenar su casillero de victorias.

El tercer gran asunto de la portada tiene como protagonista al Sevilla FC, que ha elegido el Cortijo de Pino Montano para realizar la fotografía oficial de su plantilla de la temporada 2026/2027.

La iniciativa tiene un significado especial, ya que el club ha querido vincular la imagen de sus futbolistas con el centenario de la Generación del 27, uno de los movimientos culturales más importantes de la literatura española.

El lugar elegido no es casual. El Cortijo de Pino Montano fue la residencia familiar de Ignacio Sánchez Mejías, torero, socio del Sevilla y mecenas que desempeñó un papel destacado en la vida cultural de la época. Su relación con figuras como Manuel Blasco Garzón y José María Romero Martínez contribuyó a la conexión entre el sevillismo y aquel movimiento literario.

La fotografía oficial se convierte así en una manera de recordar los vínculos históricos entre el club nervionense y la cultura sevillana, con una iniciativa que va más allá del terreno de juego.