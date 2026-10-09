Pellegrini, crítico con el parón, marca plazos con Ceballos y genera dudas con Lo Celso: "Ojalá se recupere lo antes posible"

Pellegrini, que repasa las altas y bajas para Osasuna, adelanta un mayor protagonismo para el utrerano y pide más al rosarino, a la par que mostró su preferencia por la antigua fórmula de la FIFA

Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra Osasuna, repasó el estado físico de las futbolistas que están entre algodones por sus respectivas molestias y también se refirió a nombres propios de la actualidad verdiblanca, como Ceballos y Lo Celso y los tiempos para ganarse un sitio en el once.

De este modo, aseguró que Marc Bartra llega a tiempo para el choque contra los rojillos, pero no Aitor Ruibal, que se quedará fuera de la convocatoria. "Marc ya está recuperado y entrena con normalidad, pero Aitor se integró hoy al grupo y todavía no está en condiciones de estar citado”, señaló el entrenador bético, que ve poco factible que Diego Conde entre en las rotaciones para la portería en el maratón de partidos que se avecina.

“Veremos, Álvaro está en un gran momento y no es un puesto de mucho desgaste. Intentamos que Diego se ponga a punto lo mejor posible para poder jugar porque ha tenido una lesión complicada”, señaló el chileno, que no resolvió dudas sobre Álvaro Fidalgo, el último en sumarse a la convocatoria: "Nos falta todavía un día, veremos mañana con el cuerpo médico qué jugadores irán en la lista de convocados”.

Respuesta significativa sobre Lo Celso

Muy llamativo resultó su respuesta sobre Giovani Lo Celso y la posibilidad de que gane minutos, dejando entrever que todavía no se encuentra completamente recuperado de sus molestias. “Ojalá se recupere lo antes posible, que vuelva a retomar la dinámica, porque ya sabemos de su calidad y es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Ojalá se demuestre en esta siguiente etapa de la competición", indicó el entrenador chileno, que se mostró más optimista con Lo Celso, pero sin bajarse de la prudencia.

"Lo veo más a punto, trabajó fuerte en las tres semanas. Llegan muchos partidos y veremos los jugadores que comienzan y los que entran. Dani está mejor y tendrá sus minutos en los próximos partidos", explicó el míster, al que se le preguntó por un Parrott que llega cargado de minutos tras brillar con irlanda y hacerse viral con su gol ante Austria: "Sin ir a un nombre personal, trato de mantener un criterio. Hay jugadores que están fuera durante varias semanas, se integran, converso con ellos y veo si están en condiciones o no de jugar”.

Pellegrini critica el parón y prioriza el Oporto

En líneas generales, no se quiso mojar demasiado acerca de las rotaciones que introducirá en el carrusel de partidos que se avecinan de aquí al final de este mes, con la Champions y la Copa de por medio. Eso sí, le dio prioridad al duelo de Champions contra el Oporto por la importancia de atar los puntos en casa.

"Lo primero es Osasuna, luego ya veremos ante el Oporto, son muchos parámetros los que hay que analizar. En la Champions es muy importante tratar de asegurar estos puntos como local”, señaló el entrenador verdiblanco, crítico con la longevidad del parón.

"Apareció ese partido con el Ceuta, pero no se jugó y mantuvimos el plan que había antes. No creo que nos pueda perjudicar lo de no haber jugado ningún amistoso. A mí personalmente me parece que es mejor tres parones más cortos que uno tan largo. Las selecciones deben tener su espacio, pero yo prefiero la fórmula anterior”, sentenció Pellegrini.