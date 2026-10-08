La plantilla del Betis respalda de manera unánime la renovación de Pellegrini mientras que el club revela su postura: "Ojalá que se alargara su etapa"

El vestuario bético, por medio de voces autorizadas, respalda el trabajo del Ingeniero y la necesidad de que continúe en La Palmera, porque "el Betis no se entiende sin Pellegrini", mientras que en el club no hay prisas: "No está sobre la mesa"

Recientemente, Manu Fajardo aseguró que la renovación de Manuel Pellegrini, que termina contrato el 30 de junio, no se encuentra sobre la mesa y desde el club se transmite que no hay prisas en este asunto y que se respira tranquilidad al respecto.

Es cierto que, al contrario que el curso anterior, en el que hubo mucho ruido externo y declaraciones cruzadas hasta que se le amplió en noviembre por un año más, hasta hace poco apenas se había hablado sobre este tema, pero en el parón ha resurgido en la actualidad verdiblanca, entre otras cosas por la reanudación del runrún de la selección chilena, y el club ha respondido con claridad, con el cambio de estrategia puesta en marcha hace un año como hoja de ruta.

El sentir de la plantilla con la renovación de Pellegrini

La entidad de La Palmera, por medio de su director deportivo, ha aclarado que ahora mismo no están enfocados en este asunto, mientras que el sentir de la plantilla apunta a la importancia de garantizar la continuidad del chileno como 'Ingeniero' y principal artífice del crecimiento bético desde que aterrizó en Heliópolis.

En este sentido, han sido numerosos los futbolistas, sobre todo pesos pesados, que han hecho hincapié en este paréntesis internacional en la necesidad de dar su sitio al entrenador chileno, resaltando que nada habría sido posible sin la dirección del preparador santiagués.

Isco Alarcón, contundente sobre la importancia de que Pellegrini siga

El que se ha expresado con más claridad ha sido el principal bastión del vestuario, un Isco Alarcón que pidió la ampliación de Pellegrini con una frase que resume su trascendencia. "Creo que no se entiende un Betis ahora mismo sin Pellegrini. Tiene un bagaje muy importante en los 6 años que lleva en el club, clasificando a Europa cada año y no se entiende el crecimiento de este Betis sin la mano de Pellegrini", apuntó el costasoleño, que afirmó que su estilo beneficia a los 'jugones': "Pellegrini es un entrenador que me conoce muy bien, que tiene una idea y un estilo de juego que beneficia a los jugadores con mis características: Ceballos, Fornals... Siempre saca el mejor rendimiento posible de todos los jugadores.

Fornals destaca los registros del 'Ingeniero'

Otro puntal como Fornals, fichaje recomendando en su momento por el chileno, resalta los registros y lo conseguido por el míster. "No sé si Manuel necesita hacer algo más para el Betis, porque lleva seis años seguidos metiendo al club en Europa, ha ganado una Copa del Rey, nos llevó una final de la Conference League y aunque saliéramos de forma traumática llegamos a instancias en la Europa League a la que el club no llegó antes", apuntó el castellonense, que recuerda el último éxito de Pellegrini.

"Ahora nos ha levado a la Champions por segunda vez en la historia del club... ¡Qué más hay que pedirle! Está claro que siempre se puede exigir más y que cuanto más consigues, más se exige, pero la realidad es que creo que tampoco se le puede exigir mucho más a Manuel porque los números y todo está ahí", indicó.

Marc Roca deja claro su deseo de que Pellegrini continúe en el Betis

Por su parte, Diego Llorente dejó claro el rol fundamental de Pellegrini en el Betis "porque aporta la serenidad que necesita este club para no dejarse llevar por la euforia o el pesimismo", a la par que Marc Roca ve clave que continúe el frente del barco verdiblanco: "El Betis está respondiendo muy bien con Pellegrini, ojalá para todos que se alargara su presencia en el banquillo".

Además, en estas tres semanas de parón,Cucho Hernández ha destacado a sintonía de Pellegrini con los jugadores, mientras que dos futbolistas han revelado que le deben mucho a Pellegrini.

"Es imposible que un jugador no se pueda entender con Pellegrini. La confianza en él es grandiosa", reveló el delantero colombiano, que siempre ha resentido el respaldo del técnico, al igual que Deossa y y Rodrigo Riquelme, conscientes de que ya no estarían en el Betis de no ser por el 'Ingeniero'.

Riquelme y Deossa confiesan que ya no estarían en el Betis sin la intervención de Pellegrini

"Tuve una conversación con Pellegrini en mi peor momento que me hizo cambiar el chip. Para mí, esta charla fue un antes y un después", apunto el madrileño, que este curso ha mejorado sus prestaciones, al igual que Nelsson Deossa: "Estoy muy agradecido a Pellegrini, tuvo mucha paciencia conmigo".

Voces autorizadas que enfocan la continuidad de Pellegrini como un paso necesario para seguir creciendo en La Palmera.