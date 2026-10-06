Lopetegui se cruza en el camino del Betis y Pellegrini como candidato al mismo puesto: "Ha sido sondeado"

Desde Chile se apunta al exentrenador del Sevilla como seria competencia del bético para dirigir la selección, lo que le convierte en aliado bético a la hora de afrontar la renovación del 'Ingeniero'

Hasta hace pocas semanas, al contrario que el año pasado, apenas se había hablado sobre la ampliación de contrato de Pellegrini, que termina en el Betis el 30 de junio de 2027, pero últimamente este tema nuevamente ha salido a la palestra con preguntas al respecto y contestaciones significativas al respecto.

De este modo, Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, señaló ayer, como ya había apuntado ESTADIO Deportivo, que todavía no ha habido conversaciones formales para tratar este asunto y que no se encuentra ahora mismo en las tareas urgentes.

"El foco no está en la renovación. Es pronto para hablar de eso. Como él, hay jugadores importantes que terminan el año que viene (Marc Bartra y Héctor Bellerín). Ahora mismo no está ahí el foco; a día de hoy no está sobre la mesa. Él mismo dijo que no es una prioridad", señaló el alto ejecutivo, que considera "normal que la gente esté contenta con su trabajo tras varias temporadas de éxito en las que el club también le ha dado una gran plantilla que ayuda al trabajo".

Pellegrini sigue estando entre los preferidos para dirigir a Chile

Lo cierto es que al margen de que el rendimiento del equipo, que lo convierte en la opción ideal para el banquillo, parte de culpa de que la renovación haya vuelto al candelero son el sempiterno runrún acerca de la posibilidad de que dirija la selección chilena, opción que nunca ha descartado el 'Ingeniero' más allá del plazo para hacerlo.

De este modo, se ha especulado que la decisión de seguir o no en el Betis dependerá de las elecciones en la ANFP (Federación chilena de fútbol) y de quién salga presidente, si bien la realidad es que continúa siendo uno de los preferidos para hacerse con el mando del banquillo de la 'Roja', vía que apetecería al técnico bético según las circunstancias.

No obstante, lo cierto es que Pellegrini no se trata de la única opción que la manejan en Chile, entre otras cosas, por la dificultad de convencerle por su papel preponderante en el Betis y ahora ha trascendido que un exsevillista se puede cruzar en el camino Betis y Pellegrini como aliado de los verdiblancos para ampliar por un año más al entrenador chileno.

Se filtra que Lopetegui también está en la lista de la selección chilena

De hecho, según afirma el conocido periodista chileno Christopher Brandt, de ESPN Chile, la Federación ha sondeado a Julen Lopetegui, exitoso exentrenador del Sevilla y actual seleccionador de Qatar, al considerarlo idóneo para el puesto por su trayectoria y caché tras haber pasado por Real Madrid, la Selección Española, la Premier League y el Sevilla, donde conquistó la Europa League en la 19/20. También toco la gloria como campeón de Europa con España sub 19 y sub 21.

Un nombre de peso que está en la agenda chilena como competencia para Pellegrini y que podría ser importante en todo este proceso que afecta al Betis y a la renovación de Pellegrini, si bien el periodista antes señalado afirma que la prioridad continúa siendo el heliopolitano.

Dos nombres más, pero en otro escalón, como futuribles de la 'Roja'

Además de Lopetegui, también se barajan los nombres de Gustavo Álvarez, técnico de la Liga de Quito, y Nicolás Larcamón, ahora preparador del Sporting de Gijón.