Manu Fajardo lo deja claro: "El foco no está en la renovación de Pellegrini"

El director deportivo verdiblanco cree que "es pronto" para analizar una continuidad que ya el propio interesado desvelo que no era "una prioridad" en estos momentos, al tiempo que se vanagloria de la apuesta por Parrott: "A veces hay que esperar el rendimiento y otros se adaptan a la perfección"

"En primer lugar, me siento satisfecho, pues estamos en este rol para tomar decisiones. A veces hay que esperar para que llegue el rendimiento y hay jugadores como Troy Parrott que, desde el primer minuto, se adaptan a la perfección", presumía este lunes en Más Onda Cero Sevilla el director deportivo del Real Betis, un Manu Fajardo que defendía la planificación y la política de fichajes de la entidad a la que pertenece: "Dados los ingresos y las apuestas que hacemos, ya sabemos que estamos obligados a generar plusvalías para poder hacer este tipo de plantillas".

Volviendo al ariete irlandés, que ha perdido valor incomprensiblemente según 'Transfermarkt' pero lidera la clasificación de anotadores de la Nations League junto a Lamine Yamal y Harry Kane, siendo uno de los futbolistas de moda en Europa, no teme el alto ejecutivo aljarafeño que la pudiente Premier League, de la que salió el dublinés tras no afianzarse en el Tottenham, pueda llegar con ofertas fuera de mercado en invierno, seis meses después de que los heliopolitanos pagaran por él 16 millones de euros fijos y cuatro en variables: "Ojalá en enero haya muchos equipos interesados en él y en otros jugadores; será reflejo de que han dado un gran rendimiento en el Real Betis".

Manu Fajardo, además, hizo hincapié en que otros jugadores como Facundo Bernal y Fran García han vuelto en este parón con sus selecciones nacionales después de bastante tiempo, "fruto del trabajo que se hizo en verano" con sus contrataciones, mientras que otros como Valentín Gómez, que llegó el curso pasado, acaba de estrenarse con la absoluta de Argentina al fin. Todo ese compendio ha propiciado no sólo un gran inicio en LaLiga, con el equipo tercero, lo que "refuerza la confianza del grupo y de la afición", sino también en Champions League: "Ganar en Lille fue muy importante, porque era el primer partido; ahora, con muchas ganas de afrontar los dos próximos en casa".

La renovación de Manuel Pellegrini

También se refirió lógicamente el director deportivo bético a la continuidad de Manuel Pellegrini, con contrato únicamente hasta el 30 de junio de 2027, aunque dejó claro que, en estos momentos, "el foco no está en la renovación" del míster chileno: "Es pronto para hablar de eso. Como él, hay jugadores importantes que terminan el año que viene (se refiere a Marc Bartra y Héctor Bellerín). Ahora mismo no está ahí el foco; a día de hoy no está sobre la mesa. Él mismo dijo que no es una prioridad". Sin embargo, ve "normal que la gente esté contenta con su trabajo", pues van "varias temporadas de éxito en las que el club también le ha dado una gran plantilla que ayuda al trabajo".