El Racing de Santander recibe a la Real Sociedad en el Sardinero tras el parón de selecciones. Los de José Alberto llegan tras lograr una importante victoria a domicilio en Málaga, mientras que los donostiarras buscarán sumar tres puntos que les permita acercarse a puestos Champions

El Sardinero se viste de gala para albergar la jornada número trece del campeonato doméstico que enfrenta a Racing y Real Sociedad. El conjunto cántabro ocupa la décima posición con 14 puntos, después de conseguir en La Rosaleda la primera victoria a domicilio de la temporada en su regreso a la Primera División. La Real Sociedad, por su parte, es quinta con 22 puntos y se encuentra cerca de los puestos Champions, por lo que buscará dar continuidad a su buen momento en una salida siempre exigente.

El conjunto cántabro tendrá la oportunidad de hacerse fuerte ante su afición y sumar un nuevo resultado positivo frente a uno de los equipos más en forma del campeonato. Los donostiarras, mientras tanto, tratarán de mantener el ritmo en la clasificación y prolongar las buenas sensaciones que han dejado en las últimas jornadas, pese al único tropiezo sufrido en el derbi vasco hace dos jornadas.

El Racing quiere dar continuidad a su triunfo en Málaga

Los de José Alberto aterrizan en la cita después de remontar al colista de la competición. El Málaga se adelantó en la primera parte pero los tantos de Luque y de un Zabiri que ya suma 9 tantos con la elástica racinguista, culminaron la remontada definitiva. Una victoria importante para el Racing, que estrenó así su casillero de triunfos lejos de El Sardinero y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la zona media de la tabla y seguir manteniendo distancia con los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion.

Ahora, el Racing buscará brindarle un nuevo triunfo a su afición, algo que no será nada fácil gracias al gran estado de forma de la Real Sociedad que no le pondrá las cosas fáciles. Sin embargo, el Racing ya ha demostrado que puede competir y tratará de aprovechar el apoyo de su afición para poner en dificultades a el conjunto vasco.

La Real Sociedad quiere seguir mirando hacia arriba

La derrota ante el Athletic Club en San Mamés supuso un pequeño frenazo para los donostiarras, pero el equipo reaccionó en la siguiente jornada con una victoria por 1-0 frente al Rayo Vallecano. La Real llega, por tanto, a Santander con la intención de recuperar la regularidad y no perder terreno respecto a los puestos de Champions.

Barrenetxea cayó lesionado en el encuentro contra el Rayo Vallecano. / Imago.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Pellegrino Matarazzo. La Real tendrá que afrontar lo que resta de temporada sin Barrenetxea, que sufrió una grave lesión en los isquiotibiales durante el encuentro ante el Rayo Vallecano y tuvo que pasar por quirófano el pasado viernes. El extremo donostiarra se pierde así el resto del curso, una baja muy sensible para el conjunto txuri-urdin.

¿Donde ver el Racing de Santander - Real Sociedad?

El partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports se disputará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 16:15 horas, en El Sardinero.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Racing de Santander: Aguirrezabala, Salinas, Belocian, Pedro Felipe, Pablo Ramón, Prati, Iván Martín, Prati, Canales, Vicente, Luque y Zabiri.

Real Sociedad: Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Zubeldia, Fort, Gorrotxategui, Soler, Oyarzabal, Guedes, Sucic, y Oskarsson.