Aihen Muñoz, oportunidad de mercado: “Entiendo que puede ser mi último año en la Real Sociedad”
El lateral zurdo acaba contrato en junio de 2027 y desde el club txuri urdin no le han ofrecido por ahora la renovación, por lo que asume que podría tener que hacer las maletas el próximo verano para buscar otro destino como agente libre
A sus 29 años, Aihen Muñoz enfila los últimos meses de su contrato con la Real Sociedad, que finaliza el próximo 30 de junio. Es su novena temporada en el primer equipo txuri urdin y su situación no es sencilla, pues Pellegrino Matarazzo le tiene confiado un rol secundario, como demuestran sus números. Hasta la fecha, solo ha participado en cuatro de las 12 jornadas de LaLiga, dos como titular y dos desde el banquillo, manteniéndose aún inédito en la Europa League.
Aunque le gustaría "jugar más", asume su rol con Matarazzo
Pero el lateral zurdo, aunque reconoce que trabajar para tener más protagonismo, asume su papel. "Es algo que siempre me ha caracterizado, siempre he estado en esa pelea de jugar y de no jugar. Es difícil. Me gustaría jugar más, obviamente. Pero sé que esto es fútbol, que el staff tiene que decidir quién juega y quién no. Creo que estoy preparado y, si quiero seguir aquí, lo que me toque hacer, lo tengo que hacer bien”, señaló en rueda de prensa.
Recientemente, el director deportivo, Erik Bretos, destacó la aportación del zaguero de Etxauri también a nivel de vestuario, por su labor para hacer grupo y aconsejar a los más jóvenes. Un cometido que lleva años ejerciendo, dispuesto siempre a sumar aunque disponga de menos minutos. "Es lo que me ha ayudado un poco a mantenerme. Yo creo que los jugadores también demuestran su valor cuando, aunque no les toque jugar durante mucho tiempo, cuando llega su oportunidad lo hacen bien. Para el entrenador y para el staff es importante porque pueden contar con nosotros. Creo que esa actitud siempre ha sido muy buena. También hay que aprovechar las oportunidades. Si no las hubiese aprovechado durante todos estos años, creo que no estaría aquí”, recalcó.
"No ha habido nada de momento" sobre la posibilidad de ampliar su contrato
Otra cosa es que vaya a continuar la próxima temporada, pues no hay negociaciones en marcha para ello y no esconde la posibilidad de tener que hacer las maletas. "No ha habido nada de momento. Y es algo que también me hace estar tranquilo. Yo estoy muy agradecido por todo lo que he vivido aquí. Ojalá pueda ser más, pero también entiendo que es mi último año y que puede ser que sea el último también”, reveló, insistiendo en la necesidad de estar listo para cuando Matarazzo lo requiera.
“Sabemos que todos tenemos que estar preparados. Al final, te llega la oportunidad cuando menos te lo esperas. Ahora lo que queremos es seguir con esta buena racha. Yo creo que estos nuevos partidos van a determinar un poco cómo estamos de cara al año que viene. Ojalá que en enero estemos hablando de seguir ahí arriba”, añadió en cuanto a la marcha dele quipo.
Prudente con el buen momento de la Real Sociedad: "Mantenerse ahí va a ser complicado con lo que viene"
En este sentido, Aihen Muñoz apostó por ser prudente pese al buen momento de una Real Sociedad que es quinta en LaLiga, a cuatro puntos de la zona Champions. "La temporada va avanzando y aquí es difícil decir cosas, pero sí situar un poco al equipo, que ahora mismo está en una situación fantástica. Mantenerse ahí va a ser complicado con lo que viene. Es difícil estar con esta dinámica todo el año y seguramente vendrán momentos más difíciles. Pero bueno, tenemos que aprovechar esta ola, empezar esta serie de nueve partidos con buen pie y con encuentros muy difíciles. Esperemos competir", destacó.
"Siempre hay que mantener un poco la perspectiva, tener los pies en las tierra. Yo creo que ahora vienen partidos muy difíciles. En todos los partidos hemos estado ahí, cerca de encajar, de no encajar, de ganar o de perder. De momento está saliendo bien. Lo único es que tenemos que ser conscientes de que esto también puede cambiar y de que tenemos que estar preparados para cuando encadenemos dos o tres derrotas y tengamos que salir adelante. Ojalá que no llegue, pero hay que estar preparados”, afirmó.
Ánimos para Barrenetxea: "Entre él y todos, le ayudaremos"
Por otro lado, sobre la lesión de Barrenetxea y el apoyo que ha recibido al ser visitado en el hospital por varios integrantes del equipo, Aihen Muñoz resaltó la unión del grupo como otra de las claves del equipo donostiarra y se mostró confiado en que el internacional regresará pronto. "Estos momentos son en los que se ve cómo es un vestuario. Yo creo que Ander se va a sentir bien arropado y que desde ya va a empezar a trabajar para volver lo mejor posible. Entre él y todos, le ayudaremos para que vuelva como se ha ido. Creo que nos ha ayudado mucho durante estas semanas y es un valor muy importante para nosotros", sentenció.