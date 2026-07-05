Sondeo para fichar a Aihen Muñoz, pero con condiciones

La Real Sociedad cuenta con tres laterales izquierdos en la plantilla tras el regreso de un Javi López que va a ser evaluado por Pellegrino Matarazzo. Con esta situación, el canterano, que tiene contrato hasta el final de esta temporada, puede marcharse durante este mercado de fichajes de verano, estando CA Osasuna interesado

La pretemporada de la Real Sociedad se presenta clave para muchos futbolistas de la plantilla. Será la primera bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo quien tiene suficientes galones para descartar a todo aquel jugador que no le parezca válido. Una de las posiciones en donde apunta que habrá sacrificados es en el lateral izquierdo donde Sergio Gómez parte como el titular y en donde Aihen Muñoz y Javi López luchan por ser su relevo. Con esta situación, a Aihen Muñoz le ha salido un pretendiente como es CA Osasuna, pero que no va a hacer ningún sacrificio por incorporarlo.

Aihen Muñoz, lateral izquierdo de la Real Sociedad, en la agenda de CA Osasuna

Aihen Muñoz es uno de los futbolistas que cuenta con muchas opciones para salir de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano debido a la alta competencia que hay en la posición de lateral izquierdo y también a que el canterano perdió protagonismo al final de la temporada pasada en el equipo vasco bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo.

La decisión está en manos de un Pellegrino Matarazzo que tiene a Sergio Gómez como titular indiscutible en el lateral izquierdo, pero que actualmente duda si quedarse con Aihen Muñoz o con Javi López como el segundo de a bordo en dicha demarcación. De hecho, el propio Javi López manifestó que le comunicaron que el entrenador de la Real Sociedad lo quería testar en pretemporada. "Cuando acabó la temporada, tuve una llamada con mi representante y me comentaron que en la Real Sociedad el entrenador confía en mí y quiere verme en la pretemporada, así que tengo que volver, porque es el club al que pertenezco, y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí".

Con esta situación, hay equipos que no pierden de vista a Aihen Muñoz, siendo uno de los más interesados en su fichaje CA Osasuna tal y como informa Diario de Navarra. Sin embargo, la operación no sería fácil de realizar ya que el club navarro no quiere hacer ningún dispendio por el lateral izquierdo de la Real Sociedad.

Y es que CA Osasuna, a sabiendas que Aihen Muñoz, de 28 años, acaba contrato al final de esta temporada que va a empezar, el 30 de junio de 2027, no tiene intención de pagar un euro por el lateral izquierdo al que querrían fichar sin coste si es que al final es descartado por Pellegrino Matarrazo.

CA Osasuna busca lateral izquierdo

CA Osasuna está peinando el mercado en busca de una lateral izquierdo después de que haya dejado salir a Javi Galán el cual se ha incorporado al RC Celta.

La dirección deportivo que lidera Braulio Vázquez ha sondeado otras opciones como las de Manu Sánchez, que actualmente tiene contrato con el RC Celta precisamente, pero también gusta, y mucho, un futbolista curtido en Primera división y con experiencia en competiciones europeas como es Aihen Muñoz.

Un Aihen Muñoz que sabe que es posible que tenga que hacer las maletas si no convence a Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, en esta pretemporada.