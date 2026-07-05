Nuevas ideas de Pellegrino Matarazzo para la Real Sociedad y exigencia máxima

El equipo vasco ha realizado el primer entrenamiento de la pretemporada en Zubieta en el que se ha podido atisbar que el entrenador de Estados Unidos tiene en la cabeza un cambio de sistema en comparación a lo que se vio durante la temporada pasada

La primera sesión de entrenamientos de la Real Sociedad ha sido bastante productiva porque al haber sido a puerta abierta en Zubieta ha permitido intuir las primeras ideas que tiene en mente o que desea implantar Pellegrino Matarazzo. Y es que todo apunta a que el entrenador de Estados Unidos está por la labor de implantar su sello en el equipo txuri urdin lo que desembocaría en un cambio de sistema en comparación a la recta final de la campaña pasada.

Pellegrino Matarazzo y un posible cambio de sistema en la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo se hizo cargo de la Real Sociedad en el pasado mes de enero, justo a mitad de temporada. En ese contexto, el entrenador de Estados Unidos optó por no variar el sistema e introducir ciertos matices a un equipo que finalmente terminó ganando la Copa del Rey, pero que fue muy débil defensivamente, siendo el más goleado de LaLiga (61 goles recibidos).

Es por ello que Pellegrino Matarazzo tiene en mente cambiar el sistema, dejando atrás la defensa de cuatro jugadores. En este caso, el primer partidillo de pretemporada se ha hecho con defensa de tres centrales y carrileros largos lo cual daría, a priori, mayor seguridad y estabilidad a un equipo que tuvo problemas en la retaguardia la pasada campaña.

Una modificación de sistema en la que se vería beneficiados los centrales que actualmente hay en plantilla ya que en vez de haber dos puestos de titulares habría tres y se necesitaría a más suplentes. En ese caso, Igor Zubeldia y Jon Martín son fijos, mientras que Jon Pacheco y Luken Beitia tendrían más opciones de jugar, estando a la espera de que el club vasco realice algún fichaje en esa demarcación.

Al margen del mayor números defensas, también se ha podido intuir que los extremos jugarían más por dentro, dejando así las bandas para los carrileros. Por otra parte, sólo se jugaría con un delantero.

Un primer esbozo de lo que puede ser esta nueva Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo aunque lo cierto es que no hay que elevar nada a definitivo.

Más intensidad para no caer en el bajo rendimiento de la pasada temporada

Otro de los puntos de interés en la primera sesión de entrenamientos de la Real Sociedad ha sido la exigencia de Pellegrino Matarazzo. Al entrenador de Estados Unidos no le gustó nada el final de temporada pasada en LaLiga cuando el equipo prácticamente no compitió tras ganar la Copa del Rey.

A sabiendas de que hay por delante una temporada dura con cuatro competiciones oficiales. Pellegrino Matarazzo ha lanzado un mensaje bastante claro, y público, captado por todos los presentes en Zubieta, pidiendo mucho más esfuerzo a sus jugadores. "Quiero entrenamientos con máxima intensidad, entrenamos para competir y competimos para ganar".

Así ha empezado la pretemporada la Real Sociedad la cual se ha marcado como objetivo hacer un buen papel en UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España e intentar clasificarse para competición europea vía LaLiga.