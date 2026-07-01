La duda de Matarazzo en el lateral izquierdo

El entrenador de la Real Sociedad tiene como fijo en esa posición a Sergio Gómez, pero para ser su relevo hay una lucha abierta entre Aihen Muñoz y Javi López quien va a ser evaluado de cerca después de que el tinerfeño tuviera que salir por no entrar dentro de los planes de Sergio Francisco al comienzo de la temporada pasada

La Real Sociedad regresa al trabajo a comienzos de la semana que viene para ponerse a preparar la temporada que se avecina. Será una vuelta con pocas caras nuevas, pero con una plantilla sobresaturada que obliga al club y a la dirección deportiva a dar salida a algunos jugadores. Una de las posiciones en la que sobran futbolistas es la de lateral izquierdo en donde Pellegrino Matarazzo tiene dudas ya que, aunque cuenta con Sergio Gómez como fijo, tendrá que elegir entre Aihen Muñoz y Javi López.

Aihen Muñoz y Javi López luchan por un puesto

La lucha por ganarse un puesto en el lateral izquierdo de la Real Sociedad va a ser una de las más interesantes durante esta pretemporada. Sergio Gómez cuenta con la total confianza de Pellegrino Matarazzo quien lo considera como el titular indiscutible. Pero su relevo, su sustituto, está por ver ya que Aihen Muñoz y Javi López pelean por ganarse el sitio.

A priori, todo hacía indicar que Aihen Muñoz partía con ventaja, pero no es del todo así después de que Javi López confirmara que su representante le había transmitido que cualquier opción de marcharse de la Real Sociedad, en la pasada campaña estuvo cedido en el Real Oviedo, estaba paralizada porque Pellegrino Matarazzo lo quería testar. "Cuando acabó la temporada, tuve una llamada con mi representante y me comentaron que en la Real Sociedad el entrenador confía en mí y quiere verme en la pretemporada, así que tengo que volver, porque es el club al que pertenezco, y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí".

Javi López está en la agenda de algún que otro club de Primera división, pero, por el momento, no va a salir de la Real Sociedad.

Con este contexto, la decisión está en manos de Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, quien tendrá que decantarse por Aihen Muñoz, que tiene contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2027, o por Javi López, que costó hace poco 6'5 millones de euros y que tiene relación contractual hasta el 30 de junio de 2030.

La Real Sociedad afronta una próxima temporada en la que va a disputar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). A pesar de todos estos torneos en su calendario lo cierto es que no hay minutos para todos, siendo por ello que Pellegrino Matarazzo tiene esa duda en el lateral izquierdo. Porque tiene que elegir entre un asentado Aihen Muñoz o un Javi López que en su primera temporada como txuri urdin no dio el nivel esperado y que en la siguiente ha jugado cedido en un Real Oviedo con el que ha tenido muchos altibajos.