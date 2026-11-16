La dirección deportiva sevillista, liderada por José Ignacio Navarro, ya trabaja de la mano del canterano de cara a una salida en el mercado invernal; en LaLiga también lo pretenden, aunque apunta al extranjero. Ya está aprendiendo idiomas, al mismo tiempo que ha descartado ofertas exóticas. Su prioridad es el proyecto deportivo

José Ignacio Navarro, flamante director deportivo del Sevilla FC al que el rendimiento del equipo está respaldando el trabajo hecho durante el pasado verano, lo dejó bastante claro días atrás, con motivo de los Premios Blázquez y Ruesga Bono que cada año el conjunto de Nervión concede al periodismo y fotoperiodismo hispalense.

El Sevilla FC y su dirección deportiva pusieron toda la carne en el asador durante el mercado de fichajes estival, por lo que ahora, en enero, para hacer alguna incorporación hay que encontrar el límite salarial "con alguna que otra salida".

Una gran venta en enero y la lesión de Alfon

Cierto es que Navarro se pronunció en esa línea justo antes de que se conociera la grave lesión de Alfon, quien sufre una rotura de ligamento cruzado anterior que le impedirá jugar lo que resta de temporada. Una baja que, en base al artículo 77 de la normativa de LaLiga, permite al Sevilla FC disponer del 80% de la ficha de Alfon por percibir para poder firmar en enero.

El dinero de Alfon al margen, la dirección deportiva del Sevilla FC sigue en su camino de trabajar en la salida de aquellos futbolistas que menos cuentan para Luis García Plaza, como es el caso de Cardoso, quien sabe desde el verano que cuenta con el cartel de descarte, y el canterano Carmona.

Carmona, arrebatando un balón a Mbappé. / Imago

Carmona y el Sevilla ya trabajan en su salida

Precisamente la del visueño José Ángel Carmona es la salida en la que el Sevilla FC trabaja con mayor interés de cara a enero. El lateral derecho se ha visto eclipsado en el Sevilla FC de García Plaza por Juan Iglesias, jugando un papel prácticamente residual en esta temporada 26/27, en la que tan sólo acumula 85' de juego en cinco partidos de LaLiga, amén de otros 90' en Copa, en la eliminatoria frente al Sporting de Hortaleza.

La venta de Carmona supondría una plusvalía plena para el Sevilla FC, por su condición de canterano

Su participación este curso nada tiene que ver con el rol que vivió el curso pasado, cuando acumuló 2.719' como sevillista distribuidos en 38 partidos. Ante eso, su postura es clara y va en la línea de la del club: buscar una salida en enero que le permita seguir compitiendo al máximo nivel y, al mismo tiempo, ayudar al club dejando la mayor cantidad de dinero posible en las arcas nervionenses.

Por su condición de canterano, la venta de Carmona supondría una plusvalía íntegra para el Sevilla FC, amén de ahorrarse una de las fichas más elevadas de la actual plantilla. Y en esas están jugador y club, trabajando de la mano en buscar la salida más beneficiosa para todas la partes.

Inglaterra, Alemania e Italia apuestan fuerte por Carmona

El último movimiento del lateral no es baladí de cara a su futuro, habiendo cambiado de representante recientemente. Carmona ha firmado por CAA Stellar, una de las agencias de representación más punteras actualmente a nivel internacional, con una gran influencia en mercados como el de Inglaterra y el de Alemania.

De hecho, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Carmona cuenta ya con ofertas sobre la mesa de la Premier de Inglaterra, la Bundesliga alemana y el Calcio italiano, amén de intereses también de LaLiga, aunque su futuro va por otros derroteros fuera de España. De hecho, ya lleva estudiando idiomas y preparándose para un nuevo reto lejos de nuestras fronteras.

En España, además, el proyecto deportivo que prioriza y el nivel salarial en el que se encuentra tan sólo sería sinónimo de dar un salto a los cinco primeros equipos de LaLiga, algo que en este momento no sería realista.

Carmona, ante Haaland. / Imago

Carmona y el Sevilla FC valoran ofertas

Habiendo rechazado en el pasado una oferta por valor de once millones de euros del Nottingham Forest, Carmona se encuentra ahora junto a su representante valorando las ofertas y los proyectos deportivos que tiene sobre la mesa. Un primer punto de partida para luego trasladarlos al Sevilla FC y, de la mano, trabajar hacia el acuerdo más beneficioso para todos.

Carmona prioriza el proyecto deportivo por encima de lo económico, descartando ofertas exóticas y de Sudamérica que le han llegado

El deseo del futbolista en todo momento ha sido la de seguir en el Sevilla FC, aunque viendo su situación en el plantel esta temporada todas las partes han coincidido que lo mejor para todos es buscarle una salida de nivel en enero. Por ello, Carmona prioriza el proyecto deportivo por encima de lo económico, descartando ofertas exóticas y de Sudamérica que le han llegado.

Con un valor de mercado de diez millones de euros, el Sevilla FC lo ha tasado al alza, tratando de conseguir la mayor plusvalía posible. El futbolista, por su parte, también apunta alto, siguiendo al acecho clubes como el Nottingham Forest o el Eintracht de Frankfurt, clubes que ahora, de la mano de una ambiciosa e influyente agencia como Stellar, estarían a la cola de las propuestas.