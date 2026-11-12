José Ángel Carmona mueve ficha para aclarar su incierto futuro en el Sevilla: "Bienvenido a la familia"

El futbolista nervionense ha decidido cambiar de agencia de representación a menos de dos meses para que se reabra el mercado de fichajes y cuando ha caído hasta la vigésima posición entre los futbolistas más utilizados por Luis García Plaza en este primer tramo de la temporada 2026/2027

El defensor José Ángel Carmona (24 años), tasado en 10 millones de euros﻿, es el sexto jugador con mayor valor de mercado en toda la plantilla del Sevilla FC﻿. Es más, si se obvian a los cedidos Youssouf Fofana y Lucas Stassin (15 millones cada uno), el canterano es actualmente el cuarto mejor activo de la entidad nervionense﻿, sólo por detrás de Lucien Agoumé (18 millones), Rubén Vargas (15 millones) y Kike Salas (14). Si a todo ello se le suma el hecho de que, para encontrarle, hay que retroceder hasta el puesto número 20 entre los futbolistas blanquirrojos que más minutos suman en esta 2026/2027, sin duda debe ser entendido como relevante el movimiento que el de El Viso acaba de hacer.

Carmona sólo suma 175 minutos de juego y acumula más tiempo en el duelo de Copa del Rey ante el modesto AD Sporting de Hortaleza (90') que entre sus cinco participaciones en las 12 jornadas de LaLiga EA Sports (85 minutos en total). En un club con la delicada situación económica que atraviesa el Sevilla FC, resulta más que lógico pensar en que un efectivo tan infrautilizado pueda ser señalado como candidato a ser traspasado en la próxima ventana invernal de fichajes. Con más motivo si, además, el futbolista en cuestión acaba de mover ficha para cambiar de representante en un momento tan significativo de su aún incipiente carrera deportiva.

La agencia CAA Stellar Group da la bienvenida a José Ángel Carmona, su nuevo representado

"José Ángel Carmona, jugador del Sevilla FC se incorpora a CAA Stellar Group. Bienvenido a la familia", ha anunciado en sus redes sociales la propia empresa de representación, que ha compartido imágenes del defensor blanquirrojo firmando su nuevo contrato y posando en las instalaciones de sus nuevos apoderados. A partir de ahora, el joven defensor andaluz compartirá agente con jugadores como Unai Simón, Fermín López, Álex Baena, Pablo Barrios o Yeremy Pino; entre muchos otros.

Al margen de lo que suceda con el futuro a corto o medio plazo de Carmona, cabe recordar que ya estuvo muy cerca de marcharse traspasado en el verano de 2025 y que su explícita negativa le costó críticas del todo excesivas en redes sociales. El Sevilla FC tenía cerrado un acuerdo con el Nottingham Forest para ingresar 11 millones de euros -nueve fijo﻿s más dos en variables- pero el futbolista no lo vio claro, quiso luchar por triunfar en el equipo de toda su vida y acabó rompiendo de manera unilateral una operación muy ventajosa para la entidad.

Un traspaso frustrado a la Premier League, el apoyo de Matías Almeyda y el ostracismo con Luis García Plaza

Matías Almeyda, entonces dueño del banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán, le ayudó muchísimo en ese sentido. En primer lugar, arropándole públicamente y, posteriormente, convirtiéndole en titular indiscutible en los onces de su Sevilla FC hasta que fue despedido y sustituido por Luis García Plaza. Con el míster madrileño ha contado mucho menos, especialmente desde el fichaje de Juan Iglesias. Tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2028.

Matías Almeyda da instrucciones a José Ángel Carmona en un partido del Sevilla FC en la 25/26. / Imago

El propio Carmona explicó luego su decisión en una entrevista concedida a Onda Cero﻿: "Llevo aquí desde los siete años. Desde que empecé, he luchado por estar aquí en el Sevilla FC﻿; he tenido varias cesiones para encontrar un sitio aquí y, aunque la oferta económica era importante también para mí y para mi familia﻿, yo no quería salir después de que el año pasado terminásemos en en puesto 17º﻿. Si algún día tengo que salir, que la verdad que no está en mi pensamiento﻿, no me gustaría dejar el club de mi vida de la forma que lo podría haber dejado si hubiese salido este verano".

"Prefiero salir cuando las cosas hayan ido bien, cuando yo haya estado feliz y cuando las cosas hayan andado mucho mejor. En la afición hubo de todo, gente que me apoyó, gente que me dio palos... Entiendo que ellos mirasen por el club, que dijeran 'Pues, bueno, si puedes dejar un dinero que nos puede salvar...'. Pero mi pensamiento no estaba en eso. Llevo mucho luchando como para que alguien que me diga 'tienes que salir' o lo que sea'", añadía Carmona a finales del verano de 2025.