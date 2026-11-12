Aday Mara dispara sus números en la NBA y Hugo González lo celebra: "Todo el mundo aprovechando su oportunidad y eso nos ayudará de cara al futuro"

Los jugadores españoles están cuajando un arranque de temporada positivo y se hacen notar en la Liga norteamericana

Aday Mara volvió a caer la pasada madrugada con los Thunder, pero ya no sólo tiene números importantes, sino que, además, su técnico le da los minutos de un jugador consolidado y no de un novato en la NBA. Hasta 32 estuvo en pista el pívot maño en el duelo que su equipo disputó en Portland y en el que cayó por 118-108.

Baba Miller viene de hacer sus dos mejores partidos, De Larrea se salió antes de lesionarse, Santi Aldama ha vuelto por sus fueros tras siete meses lesionado... Hugo González no pudo seguir ese mismo camino esta pasada madrugada y no anotó en los 8 minutos que estuvo en pista en el triunfo de los Celtics a domicilio ante los Toronto Raptors (93-98), pero dejó claro el impacto que está teniendo el baloncesto español este año en la NBA.

"Yo creo que lo están haciendo bien. Yo creo que están teniendo un gran inicio de temporada, muy merecido también porque evidentemente los conozco a todos y son, aparte de jugadores muy buenos, muy buenas personas y muy buenos compañeros. Tenemos muchos recuerdos juntos", señala Hugo González sobre los tres debutantes españoles, Mara, Miller y De Larrea.

Aday Mara y sus compañeros en los Thunder / @okcthunder

El ex del Real Madrid hacía patente el ilusionante futuro que hoy día tiene el baloncesto español. "Espero que Sergio -De Larrea- esté bien y, bueno, Baba está jugando muy bien, Aday está jugando muy bien, todo el mundo aprovechando su oportunidad y eso nos ayudará de cara al futuro", añadió.

Hugo González no tuvo su mejor noche, aunque en parte fue por un golpe que recibió en la pierna, que no le impidió seguir, pero lo hizo mermado. "Sí, una buena hostia. He ido por abajo en un bloqueo con Poeltl y nada, me ha dado la rodilla en el cuádriceps, pero bueno, suerte, está todo bien", reconocía el madrileño, que sigue centrado en ayudar a su equipo y no en los rumores sobre un posible cambio de aires. "Lo único que puedo hacer es seguir concentrado en lo que pasa y no en lo que puede pasar", añadía.

Aday Mara sigue siendo protagonista en los Thunder

El protagonista español de la noche fue un Aday Mara que volvió al quinteto titular de Mark Daigneault y aportó 11 puntos y seis rebotes, cinco de ellos ofensivos. Aunque su equipo perdió, pese a los 31 puntos de Shai Gilgeous-Alexander y los 20 y 11 rebotes de Isaiah Hartenstein.

Hugo González, jugador de los Celtics / Imago

La lesión de Chet Holmgren ha abierto las puertas a la titularidad a Mara en unos Thunder que también han sufrido las importantes bajas de Jalen Williams y Cason Wallace en este inicio de campaña. Y el aragonés lo está aprovechando.

En el resto de la jornada, los Lakers siguen su gira triunfal por el Este y con Luka Doncic con números de MVP (32 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), al tiempo que ve cómo recibe contestación del francés Victor Wembanyama (32 puntos y 9 rebotes).

Resultados NBA hoy 12 de noviembre

Indiana Pacers 114-101 Washington Wizards Toronto Raptors 93-98 Boston Celtics New York Knicks 107-115 Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans 111-145 Brooklyn Nets Chicago Bulls 119-124 San Antonio Spurs Milwaukee Bucks 112-123 Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 118-123 Denver Nuggets Utah Jazz 108-123 Orlando Magic Houston Rockets 115-108 Golden State Warriors Portland Trail Blazers 118-108 Oklahoma City Thunder