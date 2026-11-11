Jaylen Brown ni mira a Tatum en su vuelta contra los Celtics… y Hugo González lo celebra con una paliza

En el Celtic 76ers se produjo el encuentro entre Tatum y Jaylen Brown que terminó en un desprecio que presenció el ex jugador del Real Madrid al tiempo que llevaba a cabo una gran defensa sobre Lebron James

Los New York Knicks aleccionaron este martes por 117-85 a los Milwaukee Bucks y están dejando atrás su flojo inicio de temporada, mientras que Paul George brilló con 36 puntos en el triunfo por 101-123 de los Boston Celtics ante los Philadelphia 76ers, en el esperado reencuentro entre Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Los vigentes campeones arrancaron el campeonato con tres derrotas consecutivas, pero desde entonces han ganado seis de siete partidos, incluidos los últimos cuatro. El internacional dominicano Karl-Anthony Towns firmó otro doble-doble con 21 puntos y 16 rebotes, mientras que Jalen Brunson fue máximo anotador del partido con apenas 23 puntos y OG Anunoby sumó 19.

Hugo González, testigo de la imagen de la noche entre Jaylen Brown y Tatum

Jaylen Brown contra los Boston Celtics por primera vez, su duelo con Jayson - Tatum o el regreso de Paul George a Philadelphia, ahora hogar de LeBron James. El 76ers-Celtics estaba marcado en el calendario por todo el morbo que lo rodeaba. Los Celtics dominaron el partido prácticamente de principio a fin y llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el segundo cuarto. Los 76ers lograron volver en el tercer cuarto, empatando el partido dos veces (a 76 y a 79).

Ese fue el punto de inflexión para los Celtics, que respondieron con una avalancha de siete triples consecutivos para abrir una brecha de 18 puntos (100-82). Los 76ers bajaron los brazos y llegaron a verse 29 puntos abajo en los últimos minutos del partido. Más allá de los 36 puntos de Geor﻿ge, Tatum firmó 21 para Boston, mientras que Brown se quedó con solo 13 para los 76ers. Hugo González terminó con 10 puntos, dos rebotes, dos asistencias, tres robos y un tapón.

Suns, Heat y Magic sacan adelante sus partidos de la noche en la NBA

Además de estos partidos, los Phoenix Suns ganaron a los Clippers por 133-110 con siete jugadores en dobles dígitos. Para los angelinos, destacó el español Baba Miller con 13 puntos y cuatro rebotes. Los Miami Heat se impusieron por 109-115 a los Utah Jazz en Salt Lake City, con 30 puntos y 11 rebotes de Giannis Antetokounmpo, en un partido que se les complicó después de llegar a tener 23 puntos de ventaja al inicio del último cuarto.

Y en Sacramento, los Orlando Magic derrotaron a los Kings 100-107 con 33 puntos del alemán Franz Wagner y 26 de Anthony Black. Fue la tercera victoria en diez partidos de los Magic, mientras que los Kings, igual que los Bucks, han arrancado con un nefasto 1-10.