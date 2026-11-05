Aday Mara brilla como titular, Luka Doncic huele a MVP, exhibición de Wembanyama y Hugo González se asienta

Noche con muchos partidos después de un día de descanso por las elecciones (midterms) en la cual los dos españoles tienen la confianza de sus respectivos entrenadores. OKC y Celtics ganaron, mientras que el esloveno sigue con su inicio de temporada histórico

La NBA volvió a la acción después de una jornada sin partidos debido a que los ciudadanos Estados Unidos acudieron a las urnas por las elecciones de mitad de mandato. Tras el día político, la mejor liga del mundo vivió una fecha intensa con la disputa de un total de 14 encuentros en la que participaron tres de los cinco españoles: Aday Mara, Hugo González y Baba Miller (Santi Aldama y Sergio de Larrea siguen lesionados). Una noche en la que volvió a brillar Luka Doncic que con otra exhibición en la victoria de Los Ángeles Lakers fortalece su candidatura al MVP, mientras que Victor Wembanyama se marcó un partido monstruoso.

Aday Mara, titular y buena actuación en la victoria de Oklahoma City Thunder

Aday Mara aprovechó al máximo su primera titularidad con Oklahoma City Thunder, contribuyendo en la victoria de su equipo contra Cleveland Cavaliers (124-116). El pívot fue parte del quinteto inicial debido a las lesiones que sufre su equipo.

Aday Mara brilló ya que anotó 9 punto, cogió 5 rebotes, dio 2 asistencias y puso 3 tapones en los 25 minutos que disputó. El español va adquiriendo importancia con el paso de la temporada y la mejor noticia es que sus compañeros y su entrenador cada vez lo consideran más valioso.

Hugo González se asienta en el quinteto titular de Boston Celtics

Hugo González disputó este miércoles su tercer partido seguido como titular con los Boston Celtics de Joe Mazzulla en la victoria por 109-102 sobre los Milwaukee Bucks.

Hugo González firmó 4 puntos tras un 1 de 3 en tiros de campo, 2 rebotes y un tapón con una sola pérdida en poco más de 14 minutos en pista.

El español ya había sido titular en el triunfo del domingo sobre los Orlando Magic y la derrota del lunes contra los Houston Rockets.

Luka Doncic lidera a Los Ángeles Lakers contra Sacramento Kings

Luka Doncic lideró a Los Ángeles Lakers en la victoria sobre Sacramento Kings por 116-103. El esloveno volvió a ser el mejor del partido y firmó una actuación que fortalece su candidatura para ser el MVP de la temporada regular. El ex del Real Madrid anotó 40 puntos, cogió 9 rebotes y dio 7 asistencias.

Luka Doncic está promediando esta temporada 38,5 puntos, 8,1 rebotes y 8 asistencias, demostrando que está en el mejor momento de su carrera deportiva a sus 27 años.

Exhibición de Victor Wembanyama

El pívot francés Victor Wembanyama firmó este miércoles una actuación al alcance de muy pocos en la historia de la NBA, con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones, en una noche que también supuso su nuevo récord anotador en la liga.

Wembanyama, además, fue autor de la canasta decisiva del partido, un tiro libre a 24 segundos del final que dio la victoria por 112-111 a los San Antonio Spurs ante los Dallas Mavericks en el Frost Bank Center de San Antonio.

- Resultados de la NBA (5 de noviembre de 202)

Detroit Pistons 106-112 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 105-120 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 114-104 Charlotte Hornets

Boston Celtis 109-102 Milwaukee Bucks

New York Knicks 135-105 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 124-116 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 103-107 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 120-113 Utah Jazz

Houston Rockets 107-117 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 128-109 Toronto Raptors

Phoenix Suns 119-132 Portland Trailblazers

San Antonio Spurs 112-111 Dalls Mavericks

Sacramento Kings 103-116 Los Ángeles Lakers

Los Ángeles Clippers 116-117 Miami Heat