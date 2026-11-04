El inicio a nivel MVP de Luka Doncic en los Lakers y la defensa de su candidatura de Giannis Antetokounmpo: "Algunas personas tienen miedo de decir eso"

El esloveno está brillando en esta nueva etapa sin LeBron en los Lakers y está muy por encima del resto de estrellas de la NBA

El buen inicio de temporada de Los Angeles Lakers tiene un nombre claro: Luka Doncic. El jugador esloveno, sin LeBron James en la franquicia angelina y con un equipo más equilibrado y adaptado a su estrella, está ofreciendo un rendimiento que, al menos en el arranque, le sitúa por encima de todos los candidatos a MVP.

Shai Gilgeous Alexander ha tardado en aparecer y no ha hecho un partido estelar hasta el séptimo partido de los Thunder. Nikola Jokic, de momento, está por debajo de sus números (22.0 puntos y 9.7 rebotes); Víctor Wembanyama ha hecho partidos espectaculares pero promedia 26.2 puntos y 10.7 rebotes; Tatum tira del carro en Boston, pero está con 27 puntos y 7.9 asistencias; Anthony Edwards, Kawhi Leonard y Tyrese Haliburton están lesionados...

Los números de Doncic, pese al apoyo que tiene en Austin Reaves y Walker Kessler a la hora de anotar, son brutales. El esloveno está promediando en los siete primeros encuentros 38,3 puntos, 8 rebotes, 8,1 asistencias y un 42,7% en triples.

La hoy estrella de los Lakers siempre ha sido minusvalorado por los que dan los premios individuales y, pese a los buenos números en las temporadas anteriores, apenas ha tenido opción de luchar por el MVP. Un sino que espera cambiar en un año en el que, con el equipo jugando a lo que él quiere, está encontrando nuevas formas de generar ventajas y, con ello, sus porcentajes han crecido.

En el último partido ante los Miami Heat destrozó al equipo de Giannis Antetokounmpo, quien es el primero que ha pedido que se le tenga más en consideración. "Creo que a algunos les da miedo decirlo, pero él tiene que estar ahí arriba. Además, es un pasador de élite", señala el griego sobre su rival.

"Cuando tienes a alguien como Luka... Él es, sin duda, uno de los mejores anotadores que ha pisado una cancha, si no el mejor. (...) ¿Es un jugador de nivel MVP? Sin duda, siempre ha estado entre los mejores. Este año, definitivamente, vuelve a estarlo", sentencia el internacional heleno.

Antetokounmpo pide soluciones en los Heat

Precisamente, el buen momento de Doncic se le compara con el mal inicio de temporada de Antetokounmpo a su llegada a los Heat. Hay quien señala que no hay equipo para apoyarle, pero él lo niega y a lo que apunta es a falta de compenetración e intensidad.

"¿Creo que contamos con las piezas necesarias? Sí. ¿Creo que hay muchas cosas que debemos resolver? Tenemos muchas. Sé en qué consiste la cultura de los Miami Heat, sé cómo son los jugadores de este vestuario y sé quién soy yo. Y sé que, una vez que encontremos el rumbo correcto, podemos dar mucho que hablar", advierte la estrella de los Heat, que han perdido cinco de los siete partidos que han jugador en este arranque.

"No estamos jugando con la intensidad suficiente. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que sentir orgullo individual por lo que hacemos. Después tenemos que exigirnos responsabilidades unos a otros y confiar en nuestros compañeros en defensa. Ahora mismo no confiamos los unos en los otros. No estamos haciendo ese esfuerzo extra. Lo conseguimos durante dos partidos, pero seguimos permitiendo que vuelvan los malos hábitos", reconoce.

Giannis Antetokounmpo pide a sus compañeros que le sigan. "Yo puedo controlar mis acciones y lo que hago. Normalmente, después de recibir una paliza como esta, tienes que encontrar la manera de reaccionar. Yo suelo hacerlo. Hay 17 jugadores en este vestuario y, cuando alguien marca el camino, los demás tienen que seguirlo. Ahora mismo solo tenemos destellos de eso. Tenemos que hacerlo mejor y empieza por mí", añade el ala-pívot griego.

Resultados de la NBA martes 3 de noviembre

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han frenado por un día la NBA, que aglutinó todos los partidos de sus equipos en una sola jornada, algo que permitió, entre otras cosas, el estreno de los Kings o la primera derrota de los Grizzlies.

Cleveland Cavaliers 112-117 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 126-107 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 91-124 Detroit Pistons

Orlando Magic 94-103 Washington Wizards

New York Knicks 103-90 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 104-108 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 134-135 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 112-100 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 100-115 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 119-97 Utah Jazz

Houston Rockets 109-93 Boston Celtics

Denver Nuggets 110-118 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 116-113 Phoenix Suns

LA Clippers 118-125 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 138-117 Miami Heat