La NBA pierde a sus estrellas y valora jubilar a Porzingis

Tyrese Haliburton, Anthony Edwards y Kawhy Leonard han sido los últimos en lesionarse de gravedad en dos semanas fatídicas en la NBA

El esperanzador arranque de la NBA se ha venido abajo en poco más de una semana por las lesiones de algunas de sus principales estrellas. Algunas ya se han despedido para toda la temporada, aunque los nombres más destacados han llegado en las últimas horas y se unen a un Porzingis que no levanta cabeza y cuya retirada ronda ya en el horizonte.

Los Thunder, que partían como favoritos al anillo, pierden a Jalen Williams y Cason Wallace para toda la temporada; Kawhy Leonard, flamante fichaje de los Raptors, es baja indefinida por unos problemas de rodilla; Jaren Jackson Jr. ha sufrido una rotura del ligamento colateral medial en su rodilla derecha... Y a ellos se han unido en las últimas jornadas Anthony Edwards y Tyrese Halyburton

Anthony Edwards no vuelve hasta Navidad

Edwards, la gran estrella de los Minnesota Timberwolves, estará al menos dos meses apartado de las pistas tras someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, según informaron ESPN y The Athletic.

El escolta de 25 años sintió molestias el domingo ante los Toronto Raptors, pero no dudó en saltar a la pista al día siguiente frente a los Cleveland Cavaliers. En una exhibición memorable, firmó 47 puntos pese a figurar previamente como dudoso, consolidando un fulgurante arranque de curso con 33,3 puntos de media y un balance de 3-1 para su franquicia.

Tras un verano dedicado al descanso para tratar sus problemas en ambas rodillas, este contratiempo supone un duro golpe para Minnesota, que pierde a su estrella casi hasta final de año.

Tyrese Haliburton, baja indefinida

La puntilla ha llegado con Tyrese Haliburton, la estrella de los Indiana Pacers, que estará fuera de las pistas de forma indefinida tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo.

El contratiempo llega justo cuando el jugador acababa de reaparecer esta temporada, después de superar un año entero en el dique seco por la rotura del tendón de Aquiles sufrida en las Finales de 2025. Haliburton disputó 35 minutos el pasado lunes frente a los Milwaukee Bucks, aunque tras el choque admitió sentir molestias físicas.

En los cuatro partidos jugados tras su reaparición, el base promediaba 21,8 puntos y 9,5 asistencias, liderando a unos Pacers con balance de 2-2. Su retorno había devuelto la ilusión a Indianápolis tras un curso nefasto en el que terminaron penúltimos del Este y cuya elección del draft fue a parar a Los Angeles Clippers debido a un traspaso previo.

El futuro de Kristaps Porzingis, en el aire

Lo de Kristaps Porzingis no es nuevo y eso es precisamente lo que hace dudar sobre su futuro. Tras ver que pasan las semanas y no se recupera, los Golden State Warriors amenazan con dar un giro drástico y, según adelanta ESPN, valoran estudiar la anulación de su contrato por incumplimiento de sus obligaciones.

El pívot letón solicitó apartarse del equipo antes de la pretemporada por un problema de salud privado. Aunque la directiva esperaba que mantuviera contacto presencial y acudiera a las instalaciones, Porzingis ha estado completamente ausente. Ante esta incomparecencia, los Warriors modificaron el motivo oficial de su baja, pasando de catalogarse como enfermedad a considerarse apartado del equipo de forma no justificada.

Este cambio administrativo abre la puerta legal a considerar su falta como un rechazo a prestar servicios, paso previo para intentar rescindir un contrato de 40 millones de dólares. Con el traspaso aún sobre la mesa, pero considerado improbable por fuentes internas, la prioridad de la organización pasa por estudiar vías para recuperar algún valor de la operación.

Resultados de la NBA hoy 30 de octubre

En la jornada de hoy, solo tres partidos que sirvieron para confirmar el gran inicio de unos Grizzlies que no paran de ganar y que superaron a domicilio a otro de los equipos punteros, los Blazers de Ja Morant.

Los Atlanta Hawks, en un duelo de gallitos del Este, cortaron la racha ascendente de los Cavaliers; y los Pelicans urgaron en la herida de los Kings.

Atlanta Hawks 114-111 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 132-120 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 103-124 Memphis Grizzlies