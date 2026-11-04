Eligen a Topuria el BOAT de la UFC

Mientras el luchador español anuncia su regreso, en la UFC, excompañeros lo ponen arriba entre los mejores de todos los tiempos

Ilia Topuria está de vuelta y ya lo dice hasta él mismo. El luchador hispano-georgiano, en medio de rumores en torno a su próximo combate, se ha dejado ver en Georgia y ha mandado un mensaje a la UFC y a sus posibles contendientes.

"Volví al lugar donde todo empezó. No para rememorar el pasado, sino para recordar. Vuelve al Matador", advierte el menor de los hermanos Topuria, que en las próximas semanas se centrará en ayudar a su hermano Aleksamdre en el compromiso que tiene ante el mexicano Santiago Luna (21 de noviembre), pero que, a continuación, ya empezará con su próximo campamento para, a principios de año previsiblemente, volver al octágono.

Topuria ha publicado estas palabras con unas imágenes donde se le ve entrenando en el Memorial dedicado a los caídos en la Batalla de Didgori. Un lugar simbólico situado a unos 40 kilómetros al oeste de Tiflis, la capital de Georgia.

De momento, no se conoce el rival, pero Arman Tssarukyan no para de hablar y de provocar, tratando de acaparar la atención sobre su persona para ser el elegido. De hecho, asegura que Justin Gaethje, actual poseedor del cinturón, anunciará en breve su retirada y que él luchará por el título ante Topuria o Pimblett.

Ilia Topuria anuncia su inmediato regreso

Ilia Topuria ha dejado claro a la UFC que está listo para regresar y que, a partir de ahora, ya no va a mantener el silencio que le ha acompañado en los últimos meses desde que peleara en Washington.

Esa derrota ante Gaethje, no obstante, no ha mermado su caché en la compañía, que lo mantiene en el Top-5 del ranking libra por libra, ni tampoco entre los expertos. De hecho, algunos excampeones lo siguen viendo como el mito que le consideraban antes de pelear en el UFC Freedom 250.

De hecho, comparan al español con Conor McGregor, el luchador más mediático que ha dado la UFC, y le ponen a su altura. O por encima. El debate lo abre el exluchador Din Thomas en el programa Deep Waters, producido por Paramount+, donde pregunta a los también retirados Chris Weidman y Dustin Poirier quién sería "el mejor de todos los tiempos".

Weidman, Thomas y Poirier encumbran a Topuria

Ahí, Chris Weidman pone el nombre de El Matador sobre la mesa. "Ilia Topuria, esa racha... Se podría decir lo mismo de Conor McGregor, nunca perdió en las 145 libras. Para elegir al 'BOAT', deberías meter ahí al mejor Topuria contra el mejor McGregor. ¿Quién ganaría?".

"Ilia Topuria", sentencia Thomas, algo que Chris Weidman secunda y Dustin Poirier, con más dudas, acaba también reconociendo. "Si me baso en la pelea contra Alexander Volkanovski, iría con Ilia. Volk es uno de los grandes de la historia. Sin duda, el más grande dentro del peso pluma. Pero el mejor, según este criterio, tendrías que decir Ilia", afirma Weidman antes de Dustin Poirier respalde su argumentación.

El debate está servido por ser el mejor de la historia y el hecho de que salga a relucir esa palabra (BOAT) tiene que ver con el reciente premio que ha recibido Cristiano Ronaldo por encima de Messi de la revista France Football, donde muchos aficionados han considerado que el año 2008 del portugués está por encima del resto de todos los demás. Que en el caso de las MMA aparezca el nombre de Ilia Topuria ya da fe de la estima que tiene entre los exluchadores y expertos de la UFC.