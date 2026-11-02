Conor McGegor anuncia su última pelea: "¿Cuánta taquilla tuvo Canelo Álvarez?"

El irlandés, de 38 años, sabe que está en los últimos momentos de su carrera deportiva. Actualmente se encuentra recuperándose de una grave lesión de rodilla, pero ya ha señalado que va a volver para luchar, al menos, una vez más sobre el octágono de la UFC

Conor McGregor, uno de los mejores peleadores de la UFC, ha roto su silencio para anunciar que la próxima pelea que realice será la última que tenga sobre el octágono. El irlandés, de 38 años, sabe que no está ya para muchos trotes, pero también percibe que continúa siendo uno de los luchadores más seguidos y con más aficionados en todo el mundo. Es por ello que quiere que su vuelta, y a la vez su despedida, sea a lo grande. Por ello, no ha dudado en usar al boxeador Canelo Álvarez para aumentar las expectativas.

Conor McGregor quiere una última pelea en la UFC

"¿Cuántas vistas tuvo la pelea de Canelo? ¿Cuántos en asistencia? ¿Taquilla? Oye, yo supero a todos estos tipos en ventas. Estuve en el mismo horario que la semifinal de la Copa del Mundo y aun así hice todos esos números en esa última mierda con la que tengo que lidiar por unos meses más antes de regresar", ha escrito Conor McGregor en su perfil de redes sociales.

Conor McGregor, luchador de la UFC, dice que hará una pelea más y se retirará.

El irlandés tuvo su última pelea en la UFC el pasado 11 de julio de 2026 contra Max Holloway, pero el de Dublín perdió en el primer asalto, concretamente después de un minuto y nueve segundos, porque se lesionó gravemente la rodilla, declarando el árbitro su derrota contra el de Hawaii por TKO.

Conor McGregor sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha de la que tuvo que ser intervenido y su recuperación está estimada entre nueve meses y un año. Un período de baja que no desmotiva al irlandés quien ya ha señalado que desea una gran fiesta de despedida en la UFC. "Voy a intentar de verdad vender la pelea para la próxima. Mi pelea final. Ver qué números puedo generar. Seguir superando mis propios récords", dejando así claro que se retirada está a la vuelta de la esquina.

¿Cuándo y quién puede ser el último rival de Conor McGregor en la UFC?

La vuelta de Conor McGregor al octágono no está ni mucho menos cerca ya que la recuperación va a ser larga y no se espera que el irlandés esté preparado para volver a luchar antes de mediados del próximo año 2027.

En cuanto al potencial rival que podría tener Conor McGregor en su despedida de la UFC, se ha puesto sobre la mesa a Justin Gaehtje, quien es actual campeón de la UFC en el peso ligero lo cual hace difícil el enfrentamiento, y a Nate Díaz, uno de los grandes rivales en la carrera del irlandés.

Aún no hay nada decidido pero lo cierto es que Conor McGregor, uno de los mejores luchadores de la historia de la UFC, quiere cerrar su trayectoria en la compañía a lo grande. El irlandés, que tiene un récord de 22 victorias y 7 derrotas como profesional, fue el primer luchador de la UFC en poseer títulos de dos divisiones de forma simultánea, pluma y ligero, dejando así claro que es una leyenda. Es por ello por lo que Conor McGregor sigue teniendo tantas seguidores en el mundo de las artes marciales mixtas.