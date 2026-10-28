La revancha de Topuria se complica: "Yo creo que Gaethje se va a retirar, le ganó al mejor peso ligero que hay ahora mismo e hizo un montón de dinero"

El peleador armenio Arman Tsarukyan desvela que le han asegurado una pelea por el título en los tres primeros meses del año y que Ilia Topuria está en la ecuación

Ni Justin Gaethje aclara su futuro ni Ilia Topuria deja salir nada más allá que está cada día mejor en su recuperación. Desde que se picaron hace unas semanas y el estadounidense señaló que estaba dispuesto a darle la revancha, pocas apariciones más han tenido los grandes protagonistas de una de las mayores peleas del año en la UFC.

Y, ante su 'silencio', otros hablan. En especial, Arman Tsarukyan y Paddy Pimblett, dos luchadores que han tratado de ganar protagonismo a lo largo del último año y medio en base a sus palabras.

Viendo que Topuria no le hacía mucho caso, Pimblett ha intentado en los últimos tiempos enfrentarse al español en el reality que todos los años realiza la UFC. De momento, sin fortuna.

Diferente es la situación de un Tsarukyan que lleva un año diciendo que le toca una pelea por el título y que, tras derrotar a Ruffy, asegura que la UFC se lo ha prometido para primeros de año. Lo que no ha aclarado es el rival, pero sí ha dejado claro algo que lo que se viene hablando desde hace meses: la posible retirada de Justin Gaethje.

The Highlight se dio un tiempo para pensarse qué hacer con su futuro y disfrutar de su título de campeón hasta final de año. Antes de esa fecha llegará la solución y se conocerán las peleas de los tres primeros meses del año, en los que supuestamente reaparecería Gaethje, Tsarukyan y... Topuria.

El peleador español está en la ecuación por el título, ya sea con la revancha que quería o, según Arman Tsarukyan, contra él en el caso de Gaethje se retire. El armenio, no obstante, asegura que le han dicho desde la UFC que no va a haber un segundo Topuria-Gaethje.

Tsarukyan desvela fechas y nombres

"Yo creo que Gaethje se va a retirar antes de volver a pelear. Hay dos nombres. No sé el segundo nombre. Quizá Ilia (Topuria) o Paddy (Pimblett). Me dijeron que no va a pasar (el Topuria vs. Gaethje), aunque nunca se sabe. Yo siento que Gaethje se va a retirar. El tipo llegó a la Casa Blanca, le ganó al mejor peso ligero que hay ahora mismo e hizo un montón de dinero. ¿Por qué necesitas aceptar una pelea con Arman Tsarukyan y competir en una pelea de riesgo?", asegura el peleador armenio de origen ruso en una entrevista con Ariel Helwani.

Tsarukyan iba más allá y aseguraba saber dónde va a celebrarse ese evento, aunque no lo desveló. "Aproximadamente, ya me han dicho qué día va a ser y el lugar. No lo puedo decir todavía, pero ser�� al principio del próximo año. ¿Entre los tres primeros meses del año? Sí. Va a ser en Estados Unidos", advertía.

Tan lenguaraz como acostumbra, el luchador armenio también se ofreció a pelear con Alexander Volkanovski, que este pasado fin de semana ha retenido una vez más su cinturón de campeón del peso Pluma de la UFC y que sólo ha perdido una pelea desde que ganara por primera vez el cinturón en 2019. "Sí, pelearía con él. Es viejo, mandíbula débil. Es un oponente duro, pero ahora está un poco viejo. Para mí, es una pelea perfecta", afirmó Tsarukyan.