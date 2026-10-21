Ilia Topuria ve a Volkanovski apartarse de su camino: "Nosotros tenemos nuestro pequeño final de cuento de hadas con nuestra superpelea y navegamos hacia el atardecer"

El australiano regresa esta semana en el UFC 333 ante Evloev con una lucha coestelar entre Petr Yan y Merab Dvalishvili

Tras un verano plagado de grandes nombres (Topuria, McGregor, Holloway, Makhachev…), los eventos UFC posteriores a agosto no han estado a la altura de los precedentes y aunque han sido vistosos, han carecido de campeones con los que atraer a los muchos aficionados que tiene la compañía norteamericana de artes marciales mixtas.

Sin embargo, eso va a cambiar este sábado. Abu Dhabi acoge un evento numerado (UFC 333) en el que va a aparecer uno de los grandes mitos históricos de este deporte: Alexander Volkanovski. Y no sólo eso sino que aparte del peso Pluma también se va a poner en juego el peso Gallo, en el que el campeón Petr Yan dará la revancha al amigo de los Topuria, un Merab Dvalishvili que perdió el cinturón a finales del pasado año tras varias defensas exitosas.

El duelo de Volkanovski, además, traerá morbo. Todo parecía encaminado no hace mucho a que el ruso Movsar Evloev e Ilia Topuria se jugaran entre sí el invicto de ambos y la supremacía en esta división. Sin embargo, el hispano-georgiano subió al peso Ligero y permitió que Volkanovski recuperar su cinturón ante Diego Lopes.

Una vez confirmado frente al propio brasileño, el australiano se las verá con el luchador más peligroso que aparece en su horizonte en el peso Pluma, un Evloev que sigue invicto tras diez combates en la UFC. Será la pelea estelar en el Etihad Arena, que verá justo antes el tercer enfrentamiento entre Yan y Dvalishvili.

La cartelera estelar de esta UFC 333 también contará con otros nombres destacados como Lone'er Kavanagh y Ramazan Temirov, o una esperada pelea en el peso Pesado entre Alexander Volkov y Rizvan Kuniev.

Volkanovski piensa en Gaethje para otro combate

Todas las miradas, no obstante, están puestas en 'The Great' y no sólo por su duelo con Evloev. El australiano había dejado caer que podría tener una superpelea entre campeones con Justin Gaethje y, luego, retirarse, lo que se había interpretado como que ese sería su próximo combate.

En este sentido, Volkanovski ha matizado que si había pensado en ese duelo sería aparte de las divisiones, por lo que Topuria podría seguir optando al cinturón en el peso Ligero. "Sé que Gaethje no sabe muy bien qué quiere hacer. Bueno, tal vez si peleas una vez más, puedo hacerlo contigo y luego salimos ahí, tenemos nuestra superpelea, y después renunciamos a los cinturones y nos retiramos. Las divisiones pueden arreglarse solas mientras nosotros tenemos nuestro pequeño final de cuento de hadas con nuestra superpelea y navegamos hacia el atardecer", indica el australiano, que a sus 38 años ya está cerca de su final.

Topuria seguiría teniendo su oportunidad por el título

Pero aún no... "Mencioné que sería como una pelea de retiro, y mucha gente está actuando como si quisiera decir que la próxima pelea tiene que ser la de mi retiro. No es así. Pero al mismo tiempo, si me ofrecieran esa oportunidad, saldría ahí, haría lo mío y me llevaría la victoria", señala Volkanovski en MMA Junkie.

El campeón del peso Pluma cree que sería un final muy bonito para ambos, muy vendible y que dejaría al resto la posibilidad de seguir agrandando su leyenda en sus respectivos pesos. "Creo que sería una historia genial que nunca se ha contado y no estarías retrasando las divisiones al hacerlo. Siempre he dicho que no quiero retrasar las divisiones. No creo que eso lo haga. El hecho de que yo siga siendo campeón retrasa la división porque hay muchos luchadores que realmente no merecen una pelea y tienen que esperar a ver quién es el siguiente. Si yo no estoy en la contienda, entonces hay muchas peleas que pueden hacer por el cinturón", concluye Alexander Volkanovski.