Nueva pelea entre Paddy Pimblett y Topuria: "No creo que tenga agallas"

El británico está convencido de que el hispanogeorgiano no aceptará compartir una edición de 'The Ultimate Fighter' por miedo a sus provocaciones durante el rodaje y no ha dudado en cuestionar su valentía

La rivalidad entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria sigue sumando capítulos sin que, por ahora, se haya concretado la esperada pelea entre ambos en el octágono. El británico ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de compartir con el hispanogeorgiano una edición de 'The Ultimate Fighter' (TUF), el 'reality' de la UFC que reúne a dos luchadores como entrenadores de equipos rivales y que suele servir de antesala a un combate entre ambos.

The Baddy no parece tener dudas sobre lo que haría si tuviera a El Matador delante durante el rodaje del programa. De hecho, considera que ese escenario podría jugar en contra de Topuria y cree que precisamente por eso no aceptaría la propuesta. Un nuevo desafío verbal con el que Pimblett trata de avivar una rivalidad que lleva tiempo alimentándose de declaraciones cruzadas.

"Creo que tendrá miedo de hacerlo porque sabe que eso le afectará tanto la cabeza que no podrá concentrarse en la pelea, porque lo provocaría tanto. No creo que lo acepte", aseguró el inglés. Pimblett fue incluso más directo al insistir en que le gustaría compartir esa experiencia con su rival, aunque no confía en que se atreva a dar el paso: "Me encantaría que lo hiciera, pero simplemente no creo que tenga agallas".

Ya Dana White, presidente de la UFC, mostró en el pasado, y públicamente, su interés cuando surgió la posibilidad de reunir a ambos luchadores en el programa. "Le encantaba la idea", se llegó a señalar sobre la reacción de White, aunque aquel visto bueno no se tradujo en un anuncio oficial.

El formato de 'The Ultimate Fighter' permitiría a Pimblett y Topuria ejercer como entrenadores de equipos diferentes, convivir durante varias semanas y protagonizar una serie de enfrentamientos verbales ante las cámaras. La competición entre los participantes desembocaría en un combate entre los dos técnicos, una fórmula que la UFC ha empleado en otras ocasiones para elevar la expectación alrededor de duelos de alto perfil.

Topuria, pendiente de responder

Por ahora, no hay confirmación de que la UFC vaya a poner en marcha una edición de TUF con ambos como protagonistas ni tampoco una respuesta de Ilia Topuria a este último desafío. La realización del proyecto dependería de la planificación de la compañía, de los calendarios de los luchadores y de que se alcance un acuerdo.

Pimblett, mientras tanto, continúa alimentando la posibilidad y poniendo en duda que su rival acepte. La idea cuenta con el antecedente del interés mostrado por Dana White, pero todavía necesita algo más que declaraciones para convertirse en realidad.