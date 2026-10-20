El Ineos le quita al Movistar Team a una de sus principales estrellas

Javi Romo, líder en muchas carreras en el equipo telefónico, rescinde para fichar por dos años con el conjunto británico

El Movistar Team estaba ilusionando en los últimos días con la regeneración de la plantilla que estaba llevando a cabo con los nuevos fichajes o con la renovación de piezas importantes como Castrillo o Tesfatsion. Sin embargo, también va a tener que lamentar una baja de importancia, un ciclista con el que se ilusionó especialmente en la pasada temporada, pero que este año no ha rendido al mismo nivel: Javi Romo.

El ciclista castellano llegó a estar durante toda la primera parte del año 2025 en el Top-3 del ranking de ese año tras su gran actuación en el Tour Down Under australiano, donde rozó el triunfo y se estrenó en la Vuelta a España, donde se vio involucrado en un percance con un manifestante contra Israel, que provocó su caída y después retirada de la ronda española.

En este 2027, donde acabó 54º en el Tour de Francia, su mejor carrera llegó en la Itzulia, donde acabó en el Top-10 (7º), además de en la Tirreno-Adriático y en el Tour de Guangxi, que finalizó en 12ª posición, lejos de sus objetivos. De hecho, ha quedado fuera del Top-10 entre los ciclistas que más han puntuado en su propio equipo Movistar.

El Movistar Team acepta dejar salir a Romo

Ante esto ha decidido dar un giro a su carrera y ha llegado a un acuerdo con el Movistar Team para rescindir su contrato. “Movistar Team y Javier Romo separan sus caminos tras alcanzar un acuerdo mutuo para rescindir el contrato que vinculaba al ciclista de Villafranca de los Caballeros con el equipo. El Tour de Guangxi ha sido su última carrera con nosotros. Todo el equipo quiere agradecerle su trabajo y dedicación durante estos tres años y le desea mucho éxito en el futuro", publicaba el cuadro telefónico.

Lejos de dar un paso atrás, Romo dará un salto a un equipo más fuerte, el Netcompany Ineos, donde supuestamente tendría un rol más secundario, aunque habrá que ver qué papel le dan los británicos, que cuentan en sus filas con varios corredores españoles y tienen atado a Benjamín Noval para el futuro. Romo y el Ineos han llegado a un acuerdo para los dos próximos años.

Cuatro salidas importantes que cambian la estructura del Movistar Team

La de Javi Romo no es la única salida que ha dado a conocer el equipo telefónico en los últimos tiempos, aunque las más llamativas llegan en el punto de vista organizativo, que afronta una amplia reestructuración de cara a 2027. Entre los cuatro nombres que dejan el equipo a final de año hay dos relacionados con la dirección deportiva y otros dos con la preparación de los ciclistas.

Max Sciandri, Matthew White, Xabier Muriel y Leonardo Piepoli no siguen este año próximo en las final del Movistar. Sciandri deja el equipo telefónico después de ocho años y de haber ocupado papeles importantes dentro del mismo; a diferencia de Matthew White, que sólo ha estado un año tras llegar a mediados de 2025 procedente del Jayco-AlUla.

Leonardo Piepoli deja el equipo tras tres años desde que regresara, pues en su día formó parte de la plantilla ciclista. Mientras que Xabier Muriel había llegado en 2023 procedente del Caja Rural-Seguros RGA. Su salida implica llegadas, pero también reestructuración de las formación a nivel interno.