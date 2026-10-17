El Movistar Team pasa a la acción y Carapaz da el bombazo

El equipo español se da casi por cerrado tras anunciar la continuidad de Manlio Moro y Filip Maciejuk, dos ciclistas que aportan mucho a los líderes

El Movistar Team no para. Mientras agota la temporada 2026 en el Tour de Guangxi, donde apenas está teniendo protagonismo al ser una carrera de etapas llanas y llegadas masivas y no haber llevado velocistas, está 'dando a conocer' el equipo con el que va a afrontar la próxima temporada, que tiene una marcada apuesta de futuro.

A lo largo de los últimos días ha ido desgranando y anunciando los fichajes cerrados semanas y meses antes y que, en cierto modo, ya se sabían. Así, ha dado a conocer la llegada de Hugo de la Calle, Iván Cobo, Mads Landbo, Mateo Ramírez y Diego Uriarte, que se unen a Javier Cubillas, que sube desde el equipo 'filial' y que ya confirmó hace meses.

Es una apuesta importante con jóvenes para pelear por todo, desde velocistas a contrarrelojistas, así como grandes promesas del pelotón, como en ex de UAE Mateo Ramírez. Una renovación que ha hecho que salieran, entre otros, Iván García Cortina o Lorenzo Milesi.

Tras ellos han llegado las renovaciones de hombres importantes, como Pablo Castrillo o Natnael Tesfatsion, que se unen a la de Iván Romeo, anunciada en mayo. Y, después de ellos, le ha tocado el turno a la 'zona media', ese grupo de corredores que no puntúan tanto, pero que se antojan fundamentales para que los líderes alcancen sus objetivos.

Moro y Maciejuk, una temporada más

Así, esta semana ha confirmado que el italiano Manlio Moro y el polaco Filip Maciejuk, que llegó este año con la temporada comenzada, seguirán vistiendo el maillot telefónico al menos un año más.

"Estoy muy contento de continuar en el equipo la próxima temporada. El comienzo de 2026 fue muy complicado, porque estuve sin equipo hasta mediados de enero, pero la dirección me dio la oportunidad de defender los colores de Movistar y quiero darles las gracias por ello, así como a todo el equipo por la acogida que me brindaron", señalaba Maciejuk tras confirmar su renovación.

Moro, que ha sido fundamental como gregario en carreras como la Milán-San Remo, Tirreno-Adriático o el UAE Tour, cumplirá así su cuarto año en el equipo Movistar. "El último año ha sido un poco difícil y quiero agradecer al equipo que me haya apoyado en todo momento. Nunca podré agradecer lo suficiente a todo el equipo que ha estado a mi lado durante estos momentos. Estoy muy motivado y preparado para afrontar un gran 2027", afirmaba el ciclista italiano.

Richard Carapaz da la sorpresa y se va con Andrés Iniesta

Con el equipo español prácticamente cerrado a falta de que pueda darse alguna sorpresa, el pelotazo ha llegado con un ex del Movistar: Richard Carapaz. El ecuatoriano sonó el pasado año para volver, pero renovó por el EF Education-EasyPost. Sin embargo, ahora ha sorprendido tras dejar al equipo estadounidense y firmar por el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta.

Carapaz ha sido la trasferencia más importante de este mercado a la espera de saber qué pasa con Primoz Roglic tras dejar el Red Bull-BORA-hansgrohe. El ciclista ecuatoriano firma por dos años con los suizos, que apuntan muy alto el próximo año.

"Richard es un campeón consagrado. Sus logros hablan por sí solos, pero lo que lo hace realmente especial es su mentalidad. Richard es conocido por su garra y determinación, y lo vimos reflejado en 2026 con sus dos victorias de etapa en el Tour de Francia y el maillot de lunares, seguidos de un impresionante podio una semana después en San Sebastián", afirma el director general de NSN Cycling, Kjell Carlström, que no pudo ocultar lo "ilusionados" que estaban con el fichaje.

Filippo Ganna se une a Felix Gall y a Juan Ayuso en el Lidl-Trek

La otra gran trasferencia de la semana ha sido la de Filippo Ganna, que ocupará el vacío que ha dejado su compatriota Ciccone en el Lidl-Trek. El velocista italiano, especialista en contrarreloj, firma por el equipo alemán hasta 2029.

El conjunto de Juan Ayuso se ha reforzado con uno de los mejores ciclistas de la temporada, Felix Gall, con Igor Arrieta, Jordi Meeus o el ex del Movistar Gregor Mühlberger, y ahora ha puesto la guinda con Ganna para ir a por puntos en las Clásicas y en los finales de etapa, aparte de en la lucha contra el crono, donde ha sido campeón del mundo en dos ocasiones.

"Estoy muy orgulloso de unirme a Lidl-Trek y no puedo esperar a comenzar la temporada de la mejor manera posible. Después de ocho años con mi equipo actual, abrir un nuevo capítulo es algo muy bonito y siento una gran motivación", señala el italiano, que también se muestra ambicioso a su llegada: "Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con Lidl-Trek, especialmente en las clásicas. Con el equipo que tendremos, nada está fuera de nuestro alcance".