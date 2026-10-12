El hijo de Joseba Beloki revoluciona el mercado y da el salto a un equipo de primer nivel, el Ineos: "Quiero luchar por buenos resultados en las grandes vueltas"

Harold Tejada correrá junto a Markel Beloki en el Ineos, mientras que Giulio Ciccone anuncia su fichaje por el Pinarello Q36.5

Conforme se agotan los últimos días de la temporada 2026, el mercado ciclista del próximo año arde con oficialidades de fichajes y sorpresas, entre las que hay varios nombres de ciclistas españoles.

Uno de los fichajes más llamativos que se han anunciado en los últimos días es el de una firme promesa del ciclismo nacional, un Markel Beloki que dejará el EF Education-Easy Post para enrolarse en una de las escuadras más potentes del ciclismo mundial, el Netcompany Ienos.

El conjunto británico anunciaba el fichaje del hijo del mítico Joseba Beloki con el objetivo de desarrollarlo como corredor de grandes vueltas después de que esta temporada haya ganado con sólo 20 años el Tour de l'Ain, además de concluir en el puesto 35 en el Giro y el 13º en la Itzulia vasca.

Markel Beloki dio el salto muy joven, con 18 años, al profesionalismo, y estas dos últimas temporadas han servido para asentarse en el World Tour. Ya está listo para subir un escalón más con el objetivo de emular a su padre, uno de los cuatro ciclistas españoles que ha sido podio del Tour de Francia en tres ocasiones.

"Mi objetivo es desarrollarme como ciclista de vueltas por etapas y, con el tiempo, luchar por buenos resultados en las grandes vueltas. Sé que hace falta paciencia y trabajo constante, por lo que me motiva enormemente poder aprender de compañeros experimentados, contribuir a sus éxitos y aprovechar al máximo mis propias oportunidades", afirmaba Beloki.

Giulio Ciccone desvela su nuevo equipo

Había expectación por conocer dónde iría Giulio Ciccone después de que anunciase en los últimos días que iba a dejar el Lidl-Trek tras ocho temporadas en el mismo. El italiano ha confirmado que ficha por los suizos del Pinarello Q36.5, con los que correrá los tres próximos años.

A sus 31 años, el ciclista de Chieti, logra el que puede ser el último gran contrato de su carrera y llega a un equipo sin la presión del Lidl-Trek y en el que ejercerá de líder. Todo ello en un año en el que ha sido el maillot de la montaña en el Giro de Italia y ha acabado tercero en el Giro de Lombardía.

"Después de ocho años en el mismo equipo, esta es una decisión importante, pero una que realmente quería tomar. Siento que todavía tengo mucho que aportar y necesitaba un nuevo reto, una motivación renovada y un entorno donde pudiera sentirme como en casa", aseguraba Ciccone, quien asegura haberse sentido querido por el que ya es su nuevo equipo.

Ciccone será ahora compañero de Tom Pidcock y pese a correr en un equipo ProTeam, la presencia de ambos se ha asegurado la invitación en muchas de las vueltas importantes del calendario.

Douglas Ryder, director del Pinarello Q36.5, dejaba claro lo que espera del italiano. "Con Giulio, ganamos a un ganador contrastado, un líder experimentado y alguien que puede marcar la diferencia cuando las carreras se vuelven selectivas", reconocía.

Harold Tejada se va con Markel Beloki al Ineos

No son los únicos movimientos que se han conocido estos últimos días, pero tal vez sí los más destacados. Entre otros nombres llamativos que cambian de equipo está el colombiano Harold Tejada, que también deja su equipo (Astana) después de ocho años para fichar por el netcompany INEOS, donde será compañero de Markel Beloki.

Mientras, el Jayco australiano se ha hecho con el fichaje del italiano Alessandro Fancellu, que da el salto al World Tour, y con el ciclista local Sam Welsford, todo un campeón olímpico en pista que también suma 13 triunfos al sprint en carretera.

El mercado español se mueve

En cuanto al mercado español, aparte de los fichajes del Movistar Team y las importantes renovaciones, como la de Natnael Tesfatsion, anunciadas en los últimos días, los otros equipos de categoría 'continental' también están renovando sus plantillas con importantes incorporaciones.

El Euskaltel-Euskadi, donde en 2027 correrá Mikel Landa, ha fichado por dos años al "todoterreno" abulense David González, que llega del Pinarello Q36.5 para "aportar experiencia y velocidad" después de ocho temporadas en el pelotón profesional. El equipo vasco define a su nuevo fichaje como "un sólido rodador que supera con solvencia la media montaña y cuenta con una notable punta de velocidad en grupos reducidos".

Por su parte, el Burgos Burpellet BH ha fichado al francés Mattéo Vercher, que llega con la vitola de líder y que ha corrido las cuatro últimas temporadas en el TotalEnergies. Gran escalador, llega de ser este año segundo en la general del Tour de Luxemburgo y tercero en el Tour de Limousin, además de terminar undécimo en la París-Niza.