Miguel Indurain, 62 años: "Estos jóvenes no tienen miedo, al final son atletas muy fuertes"

El cinco veces ganador del Tour de Francia ha reflexionado acerca de la figura de Benjamín Noval, la nueva sensación del ciclismo español que se ha proclamado doble campeón del mundo junior y campeón de Europa contrarreloj en esa misma categoría en las últimas semanas. El asturiano pasará a profesionales la temporada que viene

Si hay una voz autorizada en el ciclismo español esa es, sin duda, Miguel Indurain. El ciclista navarro fue un ídolo en los años 90 después de ganar, entre otras muchas cosas, cinco Tour de Francia consecutivos. Considerado uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro deporte, Miguel Indurain ha reflexionado sobre la aparición de Benjamín Noval, de 18 años, sobre la crisis generacional que ha tenido el ciclismo español y las dificultades que ha tenido su antiguo equipo, Movistar, que es sucesor del Banesto en donde corrió él, los últimos años para ganar carreras.

Un poco apartado del ciclismo pero sin perderse la actualidad, Miguel Indurain ha dado su visión sobre por qué a Movistar le cuesta ganar al máximo nivel. "Movistar tiene un equipo bueno, un equipo potente, a nivel nacional, el mejor equipo en profesionales, pero luego a nivel mundial hay muy buenos equipos, hay está el UAE, el Ineos, el Visma, hay equipos muy potentes, ¿no? Llevaba unos años un poquito que no encontraba ahí el relevo", ha dicho en una entrevista en Marca.

El cinco veces ganador del Tour de Francia ha reflexionado sobre la crisis que ha tenido el ciclismo español en los últimos años. "Después de que lo dejó Contador y Purito y estos, nos faltaba un poco gente ganadora, había corredores que lo estaban haciendo muy bien, el mismo Eric Mas, pero le faltaba rematar, y hoy en día lo que cuenta en el deporte es el ganar, y este año la verdad que al final ha sido una buena temporada, Enric Mas ha roto un poco ese ritmo, ha ganado la Vuelta a España, luego los chavales jóvenes que vienen pegando fuerte han ganado campeonatos del mundo, clásicas, nos han hecho disfrutar de lo lindo".

Miguel Indurain sobre la irrupción de Benjamín Noval

Miguel Indurain ha hablado de Benjamín Noval, la gran esperanza del ciclismo español que ha sido doble campeón del mundo junior y también ganador del europeo contrarreloj en esa categoría recientemente, y ha pedido ir con calma con él y con otros muchos. "El ganar como lo ha hecho, luego también europeos, luego otros chavales también que han conseguido, en chicas también, en ciclismo femenino también han conseguido un grandísimo nivel... la verdad que apuntan muy bien, luego veremos... ya cuando pasen ahí con los gallos, veremos cómo está".

A pesar de ello, Miguel Indurain se ha mostrado confiado que en la presión no abrume a Benjamín Noval. "Su padre también fue corredor, yo creo que se habla de llevarlo bien, están también en muy buenos equipos, han fichado por equipos grandes... estos jóvenes no tienen miedo, al final son atletas muy fuertes".

Por último, el exciclista ha analizado la retirada de Tadej Pogacar en La Vuelta a España 2026. "Tuvo la desgracia de la caída y a partir de ahí, pues hombre, Pogacar y su equipo, que es el mejor equipo a nivel mundial, pues bloquean mucho la carrera, hacen su tipo de carrera y si no está al referente, pues se abren más posibilidades. Ese es un ciclismo más abierto, pero la verdad es que Pogacar da buen espectáculo y a ver si vuelve al nivel que tenía".