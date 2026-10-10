Enric Mas da el pelotazo para el Movistar Team y Paul Seixas avisa de lo que viene

El ciclista español logra, por segunda vez, acabar segundo en el Monumento que mejor se adecua a sus características: Il Lombardía; Seixas gana a lo Pogacar

En un año en el que el equipo Movistar ha vuelto al primer plano del ciclismo mundial con el triunfo de Enric Mas en la Vuelta a España, el equipo español se ha despedido de la temporada -a falta del Tour de Guangxi- con otra exhibición de su líder en uno de los Monumentos, una carrera de un día que echó en falta a Pogacar, pero que deparó más espectáculo si cabe que si hubiera estado el esloveno.

Enric Mas se consagró con un segundo puesto histórico para un corredor que no tiene las clásicas como su especialidad. Y lo hizo en el gran día del francés Paul Seixas. El ciclista galo del Decathlon conquistó el Giro di Lombardía (Il Lombardia) y, con él, manda un aviso de lo que llega en los próximos años.

La gran promesa del ciclismo mundial lanzó un ataque decisivo en los últimos kilómetros que le permitió llegar en solitario a Como y suceder al esloveno Tadej Pogacar, ganador de las cinco ediciones anteriores. La sorpresa es que, tras él, Enric Mas (Movistar) entró en segunda posición a 48 segundos, dejando atrás, entre otros a Ciccone, a Evenepoel, a McNulty, a Pidcock...

A sus 20 años, Seixas se convierte en el ganador más joven de la historia de la prueba que une Bérgamo y Como a lo largo de 239 kilómetros, con nueve ascensiones y un desnivel acumulado de 4.600 metros.

La montaña, clave para la gran actuación de Enric Mas

La dureza de la montaña hizo mella en los favoritos y eso lo aprovechó Enric Mas, que ha llegado en un gran momento a este final de temporada, para hacerse con un segundo puesto histórico para un equipo huérfano en este tipo de carreras desde la retirada de Alejandro Valverde.

En cuanto a la carrera, aunque hubo escapadas previas con nombres importantes, todo se decidió en el tramo final, en el ascenso a Civiglio. Ahí, Paul Seixas lanzó un ataque que dejó atrás a los principales favoritos. Evenepoel y Del Toro trataron de seguirlo sin lograrlo.

Por detrás, Enric Mas no entró al trapo, siguió a su ritmo y lanzó un ataque en los últimos compases para descolgar al italiano Giulio Ciccone y asegurar la segunda posición. El italiano, que anunció esta semana que deja el Lidl-Trek, fue finalmente tercero en la 'Clásica de las hojas muertas', con Evenepoel cuarto.

El segundo puesto de Enric Mas otorga 640 puntos UCI a un Movistar Team que ha salvado la temporada gracias a las actuaciones del de Artá en este tramo final.

Clasificación final del Giro di Lombardia 2026

1. Paul Seixas (Decathlon) 05:49:28

2. Enric Mas (Movistar) + 48

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) + 01:05

4. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:20

5. Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) + 01:20

6. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) + 01:20

7. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) + 01:20

8. Christian Scaroni (XDS Astana) + 01:20

9. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) + 01:20

10. Mathys Rondel (Tudor) + 01:20

11. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) + 01:20

12. Ben Healy (EF Education-EasyPost) + 01:20

13. Jarno Widar (Lotto-Intermarché) + 02:06

14. Oscar Onley (Netcompany INEOS) + 02:06

15. Clément Berthet (Groupama-FDJ United) + 02:06

16. Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) + 02:06

17. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) + 02:29

18. Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) + 02:51

19. Alessandro Fancellu (MBH Bank Ballan Telecom Fort) + 02:51

20. Sam Maisonobe (Cofidis) + 02:51

21. Michael Storer (Tudor) + 03:52

22. Michael Leonard (EF Education-EasyPost) + 03:53

23. Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) + 04:23

24. Sylvain Moniquet (Cofidis) + 04:27

25. Ben O'Connor (Jayco-AlUla) + 04:33

26. George Bennett (NSN Cycling Team) + 04:52

27. Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) + 04:52

28. Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) + 04:59

29. Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) + 04:59

30. Simone Velasco (XDS Astana) + 05:29