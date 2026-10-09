El bidón de Bahamontes, primer campeón español del Tour de Francia, con "dos cafés, media copa de coñac, Kola Astier y Agua del Carmen"

El ex ciclista fallecido en 2023, compartió en numerosas ocasiones anécdotas sobre el ciclismo que vivió entre 1954 y 1965. Nacido en Toledo, ganó la clasificación de la montaña en la ronda gala hasta en seis ocasiones

Hablar de Federico Martín Bahamontes es hacerlo de un ciclista que marcó una época en un deporte muy duro y de los más extremos que existen a nivel físico. Pero cuando Bahamontes montaba en bicicleta, las condiciones eran mucho peores que en la actualidad y las etapas más largas. Bahamontes falleció en 2023, concretamente el 8 de agosto a la edad de 95 años.

Bahamontes dejó atrás el privilegio de ser el primer español en ganar un Tour de Francia, concretamente en 1963 y ganar hasta en seis ocasiones la clasificación de la montaña en la ronda gala. En 1957 también fue subcampeón de la Vuelva a España. Además de ese gran palmarés, Bahamontes dejó para el recuerdo numerosas anécdotas además del palmarés citado anteriormente.

Bahamontes afrontaba las etapas más duras con café y coñac

Bahamontes, según relató en su momento, tuvo que soportar etapas de hasta 355 kilómetros, una del último día en al Tour de Francia que les llevaría a París. Bahamontes explicaba sin ningún tipo de complejo la bomba que llevaba en su bidón para afrontar etapas de tal calibre: "Mi truco para afrontar los últimos 50 kilómetros era un bidón con dos cafés, media copa de coñac, Kola Astier, que no daba positivo (una variante de cola) y Agua del Carmen", afirmaba en una entrevista para El País en agosto de 1998.

La reflexión sobre el dopaje de Bahamontes

Bahamontes no se mordió la lengua en dicha entrevista y sin señalar a nadie, se mostró ciertamente sorprendido por los montantes que cobraban algunos masajistas, cantidades similares a las de algunos ciclistas. "Hay que empezar a podar por abajo, hay hierba podrida. ¿Cómo es posible que un masajista cobre 12 millones de fichaje, lo mismo que si fuera una estrella? Claro, como es uno que carga bien, se lo disputan los equipos", afirmaba el ex ciclista fallecido en 2023.

Bahamontes junto a Roglic y Óscar Pereiro en la Vuelta a España 2019

Sin dejar de lado los excesos, Bahamontes, avisó de lo peligrosos que son los abusos para la salud y las graves consecuencias que puede tener: "El dinero y los éxitos son muy bonitos, pero cuando se abusa de todas las cosas el precio es que te vas a criar malvas. Hay muchos por ahí. Y mira Fuente, o López Carril".

Bahamontes recordó la etapa más dura en el Tour de Francia

Haciendo una comparativa entre el ciclismo del momento de la entrevista (final años 90) y el que vivió Bahamontes, el ex ciclista recordó la importancia de alimentarse para evitar las temidas 'pájaras': "Yo he hecho incluso etapas más largas que las de ahora, una de 355 kilómetros, el último día, hasta París. Pero si vas a pan y agua aguantas y recuperas. Puedes tener un pajarón, pero si es sólo de hambre te recuperas, como le pasó a Ullrich en la primera etapa de los Alpes. No pudo comer, porque salió a muchos ataques, y lo pagó. Pero al día siguiente mira cómo se recuperó".