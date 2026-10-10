Peio Ruiz Cabestany, sobre el fallo de Pedro Delgado en el Tour de Francia 1989: "El relato es que tuvo un despiste, que su reloj iba no sé qué y entonces perdió. Mentira"

El exciclista ha señalado en la presentación de su libro, llamado Mi bicicleta y otros animales, que el segoviano no pudo revalidar el título de campeón de 1988 en la ronda gala porque en realidad su equipo Reynolds no respondió como debía en una de las etapas clave, la contrarreloj por equipos del segundo día

Pedro Delgado es uno de los mejores ciclistas de la historia de España. De hecho, en los años 80, el segoviano era todo un ídolo de masas, más cuando ganó el Tour de Francia de 1988. En la siguiente edición, Pedro Delgado partía como el gran favorito para ser campeón de nuevo en la ronda gala, pero la carrera quedó marcada por aquella imagen en la contrarreloj inicial en donde Pedro Delgado llegó tarde y ya partió con retraso. A pesar de ello, hay exciclistas, como Peio Ruiz Cabestany, que señalan que aquel error del español no le impidió ganar de nuevo el Tour de Francia, apuntando a la falta de fortaleza de su equipo.

Peio Ruiz Cabestany, exciclista español y que compartió carreteras y competencias con Pedro Delgado, ha presentado su libro, llamado, Mi bicicleta y otros animales, en donde ha explicado que, bajo su punto de vista, su compatriota no perdió el Tour de Francia de 1989 por llegar tarde a la salida, y partir ya con retraso, en la contrarreloj corta disputada el primer día en Luxemburgo. "El relato es que tuvo un despiste, que su reloj iba no sé qué y entonces perdió. Mentira".

De hecho, Peio Ruiz Cabestany ha explicado que para él la clave de que Pedro Delgado no pudiera revalidar el título ganado el año anterior estuvo en la etapa del día siguiente cuando perdió mucho tiempo en la contrarreloj por equipos. "Perdió porque al día siguiente vino la contrarreloj por equipos y, si miras los tiempos, ahí sí perdieron mucho más que en el prólogo".

El exciclista española de hecho ha señalado a Reynolds - Banesto, el equipo de Pedro Delgado aquel año, como el principal responsable de que el segoviano se quedara sin opciones de ganar el Tour de Francia de 1989. "Perdieron 4 o 5 minutos. ¿Eso es culpa de Perico o del equipo, que no supieron hacer la contrarreloj?".

Pedro Delgado acumuló un retraso que no pudo recuperar en el Tour de Francia 1989

El Reynolds - Banesto terminó último entre los 22 equipos en aquella crono colectiva de 46 kilómetros disputada en Luxemburgo. El Super U de Laurent Fignon, que quedó segundo en aquella edición del Tour de Francia 1989, ganó con 53:48 y la formación española cedió nada menos que 4 minutos y 32 segundos. Un tiempo que era muy difícil de recuperar debido a la fortaleza que mostraron Greg Lemond y el propio Laurent Fignon.

Pedro Delgado protagonizó una extraordinaria remontada y terminó tercero, subiendo la podido de París, a 3:34 de Greg LeMond, ganador del Tour de Francia 1989 por apenas ocho segundos sobre Laurent Fignon.

Fue el último Tour de Francia que tuvo aspiraciones de ganar Pedro Delgado ya que en el año 1990 no estuvo al nivel de los más fuertes. A partir de 1991 emergió la figura de Miguel Indurain, el mejor ciclista español de todos los tiempos, y Pedro Delgado asumió el rol de gregario en las últimas ediciones de la ronda francesa para ayudar a su compañero de equipo.