El ciclismo español se baña en oro con Benjamín Noval, Héctor Álvarez y Alejandra Neira en el Europeo de Eslovenia

Iván Romeo sólo pudo ser décimo en el Europeo absoluto contrarreloj, que se ha adjudicado Primoz Roglic

El ciclismo español mira al futuro con mucho optimismo tras unos años de sufrimiento. A los logros conseguidos recientemente en el Mundial celebrado en Montreal, el Campeonato de Europa que hoy acaba en Eslovenia no ha hecho sino confirmar el gran porvenir que espera a los ciclistas españoles,

De las cuatro pruebas contrarreloj de base (sub-23 y júnior) que se celebraban hoy, tres acabaron con triunfo español y la única que no lo hizo fue la sub-23 femenina, donde la debutante Paula Ostiz -campeona mundial júnior el pasado año- acabó en sexta posición.

Especial dominio ha habido en categoría masculina, donde España ha logrado doblete en el Mundial júnior, oro y plata en ruta sub-23 y, hoy, dos oros en estas dos categorías. Los protagonistas son las dos grandes estrellas del futuro del ciclismo español: Benjamín Noval y Héctor Álvarez.

En sub-23, Héctor Álvarez se ha proclamado bicampeón continental tras conquistar dos medallas de oro: una en la prueba en línea y otra en la modalidad contrarreloj, un hito inédito en esta categoría para el ciclismo español.

Este miércoles, en la prueba contra el crono, Álvarez firmó un tiempo de 28:44.70 para imponerse al belga Matisse van Kerckhove, segundo a solo tres segundos, y al noruego Kasper Haugland, quien completó el podio con la medalla de bronce. "No he tenido tiempo de creerme el primero y ahora tengo otro oro. Es algo increíble ser doble campeón europeo", admitía el alicantino, quien, a sus 19 años, ya sobresale en la estructura del Lidl-Trek, donde comparte equipo con Juan Ayuso.

Benjamín Noval, tercer oro en dos semanas

Quien no falló en categoría júnior fue Benjamín Noval, la otra gran esperanza española para los próximos años, quien tras hacer doblete en Canadá no se irá de vacío en Ljubljana. El ciclista asturiano se ha proclamado campeón continental júnior tras colgarse la medalla de oro en la prueba contrarreloj.

Con un tiempo de 29:46.98, Noval se impuso en un final ajustadísimo por apenas tres centésimas de segundo al danés Malthe Risbjerg (plata) y aventajó en casi ocho segundos al belga Vic de Smet (bronce).

Alejandra Neira, otra estrella que llega al ciclismo español

Si en categoría masculina España arrasó, también hubo algo que festejar entre las féminas. La ciclista gallega Alejandra Neira se ha proclamado campeona continental júnior al colgarse la medalla de oro en la prueba contrarreloj, logrando así revalidar el título para España por segundo año consecutivo. Este triunfo se suma a la medalla de oro que ya conquistó recientemente en la prueba en línea del Mundial.

Con un tiempo final de 35:45.65, la gallega firmó una gran remontada en el tramo final para vencer por poco más de tres segundos a la belga Laura Five (plata) y aventajar en más de diez segundos a la lituana Augustė Mikutytė (bronce).

La ciclista que ganó el oro el pasado año, Paula Ostiz, competía este año en sub-23 y ahí acabó sexta, en una prueba que ganó la ciclista neerlandesa Nienke Vinke.

Iván Romeo, décimo; y Reusser (Movistar), oro

La gran jornada en categorías de formación no pudo tener su continuidad en la prueba absoluta, donde Iván Romeo, la opción española, acabó décimo, a 58 segundos del nuevo campeón de Europa: el esloveno Primoz Roglic.

El ciclista local pudo despdir la temporada a lo grande, al aventajar en meta a los frances Armirail y Decomble en 7 y 29 segundos, respectivamente. Romeo ocupó el último puesto que daba puntos UCI, por lo que al menos salió con premio de tierras eslovenas.

Por su parte, en féminas, la suiza del Movistar Team Marlen Reusser sumó una nueva medalla de oro para su palmarés y tras ganar el mundial contrarreloj, ahora ha hecho lo propio con el Europeo con un tiempo de 31:30.84, veinticuatro segundos menos que la número uno Demi Vollering. En esta prueba no hubo representación española.