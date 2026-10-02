Primer oro para España en el Europeo de ciclismo

Tras ganar una plata y un bronce en el Mundial de la pasada semana, el ciclista alicantino Héctor Álvarez logra el oro en ruta, en el Campeonato de Europa sub-23

Tras las cinco medallas del Mundial, España no para y Héctor Álvarez ha dado otra alegría al proclamarse campeón de Europa sub-23 en ruta en los Europeos de ciclismo que se disputan en Liubliana (Eslovenia).

Tras atacar a 34 kilómetros de meta, ser alcanzado y volver a abrir hueco en la última bajada, el ciclista español entró en meta en solitario. El polaco Jan Jackowiak, a 20 segundos, y el belga Niels Driesen, a 32, completaron el podio.

Álvarez, que en los Europeos de 2025 ya había conseguido el bronce en la carrera en línea, se había quedado con la miel en los labios en el Mundial. Tercero en la contrarreloj y segundo en la prueba en ruta de los Mundiales de Montreal de la pasada semana, sólo le faltaba una medalla de oro que ahora ha llegado.

La prueba constaba de 75,5 kilómetros iniciales y tres vueltas a un circuito de 22,1 kilómetros, con el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media) como principal dificultad.

El fuerte ritmo con el que se inició la carrera, superior los 50 km/h durante el tramo inicial, impidió que se formara alguna fuga. Aunque sí que hizo mella entre los competidores. Tras la primera vuelta, el grupo quedó reducido a 45 corredores, entre ellos cinco españoles.

El inicio de las hostilidades llegó antes de la segunda subida a Mozjanca. Ahí, el italiano Roberto Capello se marchó y llegó a disponer de 40 segundos sobre el grupo. El alemán Max Bock saltó y lo alcanzó, pero ambos fueron neutralizados y se llegó al tramo final de la segunda vuelta con el grupo unido.

Los demoledores descensos de Héctor Álvarez

A falta de 34 kilómetros, Álvarez atacó, llegó hasta la cabeza de carrera en la subida y se marchó en el descenso. Su ventaja fue a más mientras atrás no se ponían de acuerdo, superó los 20 segundos bajando y alcanzó los 39 en el tramo llano posterior.

La última subida cambió la carrera. Driesen, Bock y Jackowiak alcanzaron al español antes de la cima. Álvarez volvió a intentarlo sin éxito, pero aprovechó el descenso para atacar de nuevo. Solo Jackowiak pudo seguirle durante unos kilómetros, aunque acabó pagando el esfuerzo por alcanzarle.

El alicantino abrió más de 20 segundos y llegó en solitario a meta. Jackowiak fue segundo y Driesen superó a Bock en los últimos kilómetros para hacerse con el bronce.

Mara Winter gana en féminas y Ostiz es Top-10

Antes, en féminas, la suiza Mara Winter se había colocado el maillot arcoíris en la categoría sub-23 tras ganar al sprint en meta ante sus cuatro compañeras de escapada. Completaron el podio la neerlandesa Nienke Vinke y la eslovaca Viktoria Chladonova, con el mismo tiempo (2h26:48).

No hubo esta vez premio para la navarra Paula Ostiz, doble campeona de Europa en categoría júnior en 2025, que peleó hasta el final por alcanzar a las cuatro escapadas, pero debió conformarse con el octavo puesto.

Clasificación masculina del Europeo sub 23 de ciclismo en ruta Eslovenia 2026

1. Héctor Álvarez (España) 03:02:22

2. Janek Jackowiak (Polonia) + 20

3. Niels Driesen (Bélgica) + 32

4. Max Bock (Alemania) + 37

5. Mattia Negrente (Italia) + 49

6. Daan Dijkman (Países Bajos) + 49

7. Matisse Van Kerckhove (Bélgica) + 49

8. Erazem Valjavec (Eslovenia) + 49

9. Daniel Moreira (Portugal) + 49

10. Richard Riska (Eslovaquia) + 49

11. Matteo Vanhuffel (Bélgica) + 49

12. Jurgen Zomermaand (Países Bajos) + 01:00

13. Michele Bicelli (Italia) + 01:12

14. Emil Nymand Nielsen (Dinamarca) + 02:01

15. Lenaic Langella (Francia) + 02:01