A falta de Benjamín Noval, el ciclismo español suma otro héroe y una nueva plata en el Europeo de Eslovenia

Aitor Martínez acaba segundo en la prueba en ruta júnior, en la que el campeón del mundo, Noval, solo pudo ser decimosexto

A la espera de que este domingo se celebre la prueba grande, donde Juan Ayuso quiere olvidar el Mundial y sumar su primera gran medalla para España, el combinado nacional sigue alimentando sus esperanzas futuras a base de medallas.

Si el viernes, Héctor Álvarez se hacía con el oro en ruta en categoría sub 23, este sábado, el relevo ha llegado con la opción española menos esperada, ya que todos creían que Benjamín Noval repetiría su exhibición mundialista. El asturiano, en este caso, sólo pudo ser decimosexto en este Europeo de Ljubljana, en categoría Júnior, pero su compañero Aitor Martínez cogió el relevo y se ha hecho con la medalla de plata en esta prueba de ruta junior masculina.

Noval, no obstante, fue el encargado de hacer la selección que propició el desenlace final, aunque esta vez no pudo rematarla por sí mismo.

El gran protagonista del día fue el esloveno Gal Stare, que se escapó en la segunda vuelta al circuito y llegó tener más de un minuto de ventaja sobre el pelotón. A 37 km de meta, Noval atacó en la subida, dejó el pelotón en seis corredores y casi caza al escapado.

Aunque ya muchos no retomarían el contacto, el grupo de compactó y varios ciclistas se unieron al mismo. Y ahí, a 23 km de meta, fue cuando atacó su compañero Aitor Martínez, llevándose con él a algunos de los perseguidores.

Aitor Martínez no puede con Dybing

Se formaron, así, dos grupos que seguían a un Stare que aún se mantenía en cabeza. Con un español en cada uno de ellos. El primero cazó pronto al esloveno y empezó a sacar ventaja sobre el de Noval, dejando claro que entre ellos se disputarían la victoria.

A 12 kilómetros para el final, el noruego Elias Dybing atacó y nadie le pudo seguir. A partir de ese momento rodó en solitario gran parte del trazado con un grupo de cinco corredores por detrás, entre los que se encontraba 5 Aitor Martínez. El español se fue a poco del final y entró segundo en meta, con diez segundos de desventaja sobre el nórdico y por delante del neerlandés Jop Van Den Biggelaar, que se colgó el bronce.

Este sábado también tuvo lugar la prueba absoluta femenina, en la que la número uno del mundo, Demi Vollering, completó su gran año y tras gana el pasado sábado el oro en Montreal, ahora también lo ha hecho en Eslovenia. Justo detrás llegó la también neerlandesa Puck Pieterse, mientras que la suiza del Movistar Team Marlen Reusser fue tercera.

Clasificación del Campeonato de Europa en ruta júnior masculino 2026

Claro, ordenado y con el formato que indicas:

1. Elias Dybing (Noruega) 02:42:40

2. Aitor Martínez (España) + 10

3. Jop van den Biggelaar (Países Bajos) + 10

4. Brandon Fedrizzi (Italia) + 15

5. Vic De Smet (Bélgica) + 15

6. Sander Willems (Bélgica) + 15

7. Tobias Gren (Dinamarca) + 15

8. Michael Hettegger (Austria) + 15

9. Elias Wändel (Suecia) + 15

10. Sindre Orholm-Lonseth (Noruega) + 15

11. Milan Husenica (Eslovaquia) + 15

12. Sven Wisse (Países Bajos) + 15

13. Owen Kings (Alemania) + 15

14. Luca Martínez (España) + 15

15. Adam Drozdowski (Polonia) + 15

16. Benjamin Noval (España) + 15