Iván Romeo da la cara para España y muestra su potencial en la culminación de la gran obra de Evenepoel

El ciclista belga gana el único título que le faltaba, el Campeonato de Europa absoluto, donde Romeo acabó en el top-5

Juan Ayuso falló, pero Iván Romeo demostró por qué está llamado a ser uno de los referentes del ciclismo español en el futuro, En el día grande de Remco Evenepoel, que logró el único gran título que faltaba en su palmarés, el vallisoletano fue quinto en el Campeonato de Europa de fondo en carretera que se ha celebrado en Ljubljana.

El ciclista del Movistar Team, que representó a España en Montreal la semana pasada en la prueba contrarreloj, fue segundo en el sprint del grupo perseguidor de los tres de cabeza y acabó por delante, entre otros, del local Primoz Roglic.

La emoción estaba por delante y ahí, Remco Evenepoel se impuso al italiano Giulio Ciccone en un ajustado esprint. El belga, campeón olímpico y mundial, completó así el círculo al proclamarse campeón continental tanto en ruta como en contrarreloj.

Evenepoel completa su obra

Evenepoel lanzó su ataque en la penúltima ascensión al Mozjanca, el puerto de 2,1 kilómetros al 10,3 por ciento de pendiente media que ha marcado este Europeo, y únicamente Ciccone pudo seguir su ritmo. Poco después, el belga se fue al suelo al tomar una curva, pero logró reincorporarse y volver a contactar con el italiano, antes de volver a atacar para dejar la carrera reducida a un mano a mano.

Durante los últimos 22 kilómetros, Evenepoel asumió prácticamente todo el trabajo en cabeza mientras Ciccone guardaba fuerzas para jugarse el título en los metros finales. El italiano aprovechó la última curva para abrir unos metros de ventaja y pareció encaminarse hacia la victoria, pero Evenepoel reaccionó a tiempo y fue recortando la diferencia hasta superarlo sobre la misma línea de meta.

El cuatro veces campeón del mundo contrarreloj completó los 196,3 kilómetros del recorrido en 4h16:37 y logró así el título europeo después de haber sido segundo en 2021 y 2025. Ciccone, por su parte, se colgó la plata, mientras que el italiano Christian Scaroni completó el podio con el bronce, a 59 segundos del vencedor.

En cuanto a los españoles, aparte de Iván Romeo y de que Ayuso se quedara de nuevo en el camino -no acabó la prueba-, Pau Miquel y Urko Berrade dieron la cara y finalizaron en el Top-25 de este Europeo absoluto.

Clasicicación Campeonato de Europa absoluto en ruta 2026

1. Remco Evenepoel (Bélgica) 04:16:37

2. Giulio Ciccone (Italia) + 00

3. Christian Scaroni (Italia) + 59

4. Toms Skujins (Letonia) + 01:13

5. Iván Romeo (España) + 01:16

6. Ramses Debruyne (Bélgica) + 01:16

7. Emil Herzog (Alemania) + 01:16

8. Maxim Van Gils (Bélgica) + 01:16

9. Léo Bisiaux (Francia) + 01:18

10. Primoz Roglic (Eslovenia) + 01:19

11. Mathys Rondel (Francia) + 01:27

12. Romain Grégoire (Francia) + 02:08

13. Jakob Omrzel (Eslovenia) + 02:08

14. Kévin Vauquelin (Francia) + 02:08

15. Marc Hirschi (Suiza) + 02:08

16. Mikkel Honore (Dinamarca) + 02:08

17. Alex Baudin (Francia) + 02:08

18. Pavel Sivakov (Francia) + 02:15

19. Jan Tratnik (Eslovenia) + 02:47

20. Michael Gogl (Austria) +

21. Pau Miquel Delgado (España) + 02:47

25. Urko Berrade (España) + 02:50