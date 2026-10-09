Santi Cañizares, 56 años, sobre su paso por el Valencia: "Alguno pensará que yo soy un bobo y yo también que alguno es un bobo"

El exportero habló sin tapujos del vestuario del Valencia CF cuando él era capitán del conjunto che, manteniendo la idea que no hace falta ser amigos para rendir bien, pero sí hay que tener respeto

El compañerismo dentro del vestuario del Real Madrid está de actualidad debido a las distintas informaciones que sostienen que Jude Bellingham y Kylian Mbappé no ocultan sus diferencias y tienen al resto de compañeros tensionados. Uno de los que ha hablado de esta situación ha sido el exfutbolista Santiago Cañizares, que en 'El Partidazo' de la Cadena COPE contó sin tapujos que las relaciones entre jugadores no siempre son las mejores en un vestuario, pero que esto no significa que el equipo no pueda rendir sobre el terreno de juego.

Cañizares, uno de los mejores porteros de la historia de España y el mejor guardameta del Valencia CF, explicó que en un vestuario no hay que ser amigos, pudiendo limitarse la relación entre los jugadores a algo profesional. "No hace falta llevarse bien, tú haz tu función y yo hago la mía", dijo el excancerbero valencianista, quien tuvo problemas con otros porteros de la plantilla y con algún entrenador como Ronald Koeman. "Yo no estaba para aguantar a nadie. Si nos juntamos 25 tíos que no he elegido yo, alguno pensará que yo soy un bobo y yo también que alguno es un bobo. De 25 no tragaba a un tercio", insistió.

"A mí no me aguantaban dos tercios, pero no hace falta ser amigos, basta con tener algo de respeto", añadió Cañizares.

Esto no lo dice un cualquiera, puesto que Santi Cañizares vivió la época más exitosa del Valencia, ganando dos ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Copa de la UEFA, además de jugar dos finales de Champions. "Hay que tener respeto; yo prefiero que me lo tengan a otra cosa. A mí todos estos que se ríen mucho no me gustan", concluyó.

Cañizares vs Palop: una rivalidad que terminó enfriando la relación

Una de las mayores rivalidades de Cañizares en el Valencia fue la que mantuvo con Andrés Palop, con quien tenía que disputarse la portería che. La rivalidad entre ambos acabó trascendiendo lo profesional y condicionó su relación personal.

"No teníamos una buena relación porque él consideraba que también podía ser el número uno y, como lo era yo, no estaba cómodo", llegó a confesar Cañizares en una entrevista en 2024.

Pero sin duda, la mayor polémica de Cañizares en el Valencia fue con Ronald Koeman, el entrenador que le apartó. En diciembre de 2007, el técnico holandés tomó una decisión que sacudió al valencianismo: apartó del primer equipo a Santiago Cañizares, David Albelda y Miguel Ángel Angulo.

"Vino al Valencia a restaurar un equipo que estaba un poco roto y lo rompió aún más", aseveró el portero en 2017. Cañizares también sostuvo que Koeman había llegado al Valencia con la intención de utilizar el club como un paso intermedio hacia otros objetivos profesionales

El episodio terminó siendo uno de los momentos más controvertidos de aquella temporada. Aunque el Valencia conquistó la Copa del Rey en 2008, Koeman fue destituido poco después, con el equipo situado cerca de los puestos de descenso.