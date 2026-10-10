Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras la carrera sprint del GP de Indonesia: Marc Márquez golpea primero

El piloto de Ducati ha ganado la carrera sprint que se ha disputado en la mañana de este sábado por delante de Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio. Jorge Martín, que pierde el liderato del Mundial, comenzó en cabeza, pero terminó en cuarta posición

Marc Márquez dio un golpe de autoridad en la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP disputado en el circuito de Mandalika. El piloto de Ducati se impuso, a pesar de que no era el favorito, en una prueba que quedó marcada por la caída de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández en la primera curva, y por las dificultades de Jorge Martín en la recta final de una carrera en la que el piloto de Aprilia comenzó liderando, pero que comenzó a perder posiciones por, a priori, problemas con la presión de los neumáticos.

Con este triunfo y a la espera de que se disputa la carrera larga del domingo, Marc Márquez recupera el liderato de la clasificación general del mundial de MotoGP el cual pierde un Jorge Martín que no ha tenido su mejor día. Quien pierde muchas opciones es Marco Bezzecchi que se queda ya a 59 puntos del líder Marc Márquez, teniendo el italiano que ya fallen dos pilotos para poder proclamarse campeón mundial.

Así fue la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP

La carrera comenzó muy movida. Marc Márquez y Jorge Martín realizaron una gran salida y se pusieron en cabeza, aprovechando, al mismo tiempo, las caídas de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández que se fueron la suelo en la primera curva.

Jorge Martín se puso en cabeza, seguido de Marc Márquez quien era seguido por Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta. El madrileño impuso un ritmo muy alto y comenzó a marcharse, pero a falta de cinco vueltas tuvo problemas en la presión de los neumáticos. Jorge Martín dejó pasar a Marc Márquez pero no pudo seguir su estela. De hecho, el piloto de Aprilia se fue largo en una curva a falta de dos vueltas y cayó a la cuarta posición en la que finalmente acabó. Por delante, Marc Márquez aguantó la primera posición y soportó el ataque final de Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio.

- Clasificación carrera sprint del GRP de Indonesia de MotoGP

Marc Márquez (Ducati): 19:37.125 Ai Ogura (Trackhouse Team): +0.509 Fabio Di Ginnantonio (VR46 Team): +0.835 Jorge Martín (Aprilia): +1.947 Alex Márquez (Gresini Racing): +3.410 Pedro Acosta (KTM): +5.478

12 puntos clave para Marc Márquez en la lucha por el título ya que ahora el catalán es líder del mundial de MotoGP con 4 puntos de ventaja sobre un Jorge Martín que no ha aprovechado, de momento, un circuito que es favorable para sus intereses. El piloto de Aprilia intentará ganar el domingo en el circuito de Mandalika en donde se ha mostrado muy fuerte, pero que no ha podido demostrarlo cuando se reparten los puntos.

- Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia: