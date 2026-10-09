Marc Márquez encuentra una inesperada ayuda en Aprilia para luchar por el Mundial

El piloto de Ducati reconoce que los tiempos de Raúl Fernández le pueden ayudar en su lucha con Martín y Bezzecchi

Davide Tardozzi, team manager de Ducati Lenovo, avisaba en la previa del Gran Premio de Indonesia que si Marc Márquez salía con 12-14 puntos perdidos con sus más directos rivales en la lucha por el título no sería un mal resultado. En el equipo de Borgo Panigale entendían que en Mandalika, las Aprilia iban a ser superiores y, aunque el piloto de Cervera ha estado cerca toda la jornada, este viernes lo han confirmado.

En la Práctica, las tres primeras motos han sido de Aprilia, aunque los de Noale no han colocado a alguna de sus dos primeras piezas en la primera posición y sí a un Raúl Fernández que ha destrozado el récord del circuito y ha demostrado estar un paso por encima del resto.

Ya sea porque prefiere ver ahí a Fernández que a Martín y Bezzecchi, o que se ha visto más cerca de lo que pensaba, la realidad es que Marc Márquez ha acabado muy satisfecho de esta primera jornada y promete guerra en la lucha por la 'pole', aunque tiene que admitir que, por lógica, será para los de Noale.

Así lo confirmaba nada más acaba la jornada, en la que ha sido quinto -le ha superado también Pedro Acosta-. "Ha salido mejor de lo que esperábamos. Al menos estamos ahí, en la mitad de la clasificación. No somos los más rápidos, como esperábamos, pero estamos más cerca de lo que pensábamos ayer", explicaba y admitía que está por ello "muy contento".

Marc Márquez prefiere a Raúl antes que a Jorge

El piloto de Ducati reconocía que le había gustado ver ahí arriba a Raúl Fernández y que no le importaría verlo también en carrera. A él o a Ogura. Todo lo que sea restarle puntos a sus principales rivales en un circuito favorable será bienvenido. "Prefiero a Raúl u Ogura antes que a los otros dos. Pero solo estamos a viernes. Aunque, como sabemos, aquí todas las Aprilia están en primera, segunda y tercera posición. Y Ogura porque se ha caído esta mañana y quizá tenga algunos problemas, pero son rapidísimos en estas curvas fluidas y en estos circuitos fluidos. Nosotros, intentemos trabajar en nuestro punto fuerte", admite.

El de Cervera llegó a este circuito, hace un año, como campeón y antes de sufrir la caída que le lesionó ya tuvo claro que no era el mejor lugar para su moto. Pese a ello y que las Aprilia han mejorado desde entonces, este año llega con unas sensaciones diferentes. "Es cierto que me siento mejor. Ahora llego con otro estado de ánimo y ruedo con un ritmo más consistente. Soy capaz de rodar con más regularidad. El año pasado ya nos hicimos una idea de lo que necesito en este circuito. En el ritmo de carrera me siento constante, pero es en los tiempos a pie de pista donde más me cuesta. Así que ya veremos si mañana podemos mejorar. (...) Los datos del año pasado nos ayudan a partir de una base mejor este año, pero aún así tenemos que mejorar en algunos aspectos para ser más constantes", desvela.

Su objetivo en Mandalika es ser el mejor tras Aprilia

Para Márquez, dependiendo de cómo se recupere Ogura de su caída, su pelea puede ser por ser quinto y, si pasa algo, por dar uno o dos pasos más. Soñar con una mejor posición lo ve una quimera. "Como pasó en Assen, en Silverstone y como predecíamos que pasaría aquí, las Aprilia están un paso por delante. Las diferencias son reales. Puede que no sean exactamente siete décimas, pero sí medio segundo. No puedes camuflar lo que es obvio. Ahora mismo, tendría que cambiar mucho la película para optar al podio", reconoce el catalán.

En lo que no quiere pensar es en lo que pasó el año pasado y una posible caída, y más con las quejas de algunos pilotos, como Quartararo, de que la grava está muy mal y hace daño. En este sentido, Marc Márquez asegura que intenta "correr sin pensar en ese tipo de cosas".

Las Aprilia mandan, pero las Ducati están ahí

Aunque las tres primeras posiciones en la Práctica fueron para Aprilia y el mejor de Ducati fue Marc Márquez con la quinta plaza, la marca de Borgo Panigale logró meter a cinco de su seis motos en la Q2. Incluso Bagnaia, que en los últimos grandes premios tuvo que pasar por la Q1, en esta ocasión acabó entre los 10 primeros.

Aparte de las tres Aprilia y las cinco Ducati, sólo el cuarto puesto de la KTM de Acosta y un sorprendente Quartararo, que fue séptimo pese a su caída, se metieron directamente sin pasar por la 'previa'.

Clasificación Práctica MotoGP GP de Indonesia 2026

1. Raúl Fernández (Trackhouse) 1:28.725

2. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.219

3. Jorge Martín (Aprilia) +0.481

4. Pedro Acosta (KTM) +0.669

5. Marc Márquez (Ducati) +0.701

6. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.705

7. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.833

8. Álex Márquez (Gresini) +0.847

9. Franco Morbidelli (VR46) +0.968

10. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.061

11. Álex Rins (Yamaha) +1.151

12. Jack Miller (Pramac) +1.158

13. Ai Ogura (Trackhouse) +1.229

14. Luca Marini (Honda) +1.312

15. Fermín Aldeguer (Gresini) +1.426

16. Toprak Razgatlıoğlu (Pramac) +1.427

17. Brad Binder (KTM) +1.522

18. Johann Zarco (LCR) +1.589

19. Diogo Moreira (LCR) +1.676

20. Maverick Viñales (Tech3) +1.941

21. Enea Bastianini (Tech3) +1.943

22. Aleix Espargaró (Honda) +2.969