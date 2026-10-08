MotoGP Austria 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Indonesia en el circuito Mandalika

Marc Márquez regresa a Indonesia, al circuito donde se cayó y se lesionó de gravedad el pasado año, pero esta vez lo hace en plena lucha por el Mundial con Jorge Martín

Marc Márquez llega a una cita que no le trae buenos recuerdos. No sólo no ha ganado nunca el Gran Premio de Indonesia, sino que allí se produjo la lesión que le ha impedido rendir y estar más arriba aún en la presente temporada.

El pasado año, en Mandalika, Bezzecchi lo tiró y el piloto español ya no pudo volver a correr. De hecho, empezó el año lastrado por aquella lesión y sólo después de una operación tras el Gran Premio de Francia ha podido ir recuperando posiciones hasta pelear por el liderato del Mundial de MotoGP.

El trazado de la isla de Lombok no es tampoco el ideal para Ducati y, de hecho, Davide Tardozzi aseguraba esta semana que estarán contentos si salen de Indonesia con 12 o 14 puntos perdidos, ya que es el peor trazado que les queda de aquí al final. Pero Marc Márquez ha avisado que, pese a todo, va a salir al ataque y que nunca va a renunciar a nada.

"Este fin de semana no descarto nada de entrada, pero nos tiene que costar un poquito más, por estilo de circuito, de moto y de pilotaje", aseguraba el mayor de los Márquez, que ve a las Aprilia favoritas, pero que apunta que su objetivo sigue siendo siempre "estar lo más cerca posible de los 37 puntos".

Jorge Martín llega a este Gran Premio con sólo dos puntos de ventaja sobre el de Cervera, en muy bien estado de forma, pero con la presión de tener que ganar en Mandalika, donde las motos de Noale son las favoritas. Como siempre, el madrileño no quiere adoptar el rol de favorito y sólo promete lucha.

"No sé lo que va a pasar, hay muchas cosas hasta llegar a esos 37 puntos, hay que hacer trabajar los neumáticos y encontrar una buena puesta punto", afirma Martín, quien señala que "en Ducati no son tontos y algo habrán encontrado para hacer funcionar los neumáticos". Se refiere con eso al rendimiento que los de Borgo Panigale ofrecieron en Motegi, donde el ritmo de Marc Márquez fue superior al de sus rivales.

Horarios del Gran Premio de Indonesia 2026

Habrá que levantarse temprano para poder disfrutar de MotoGP este fin de semana, con el Sprint y la carrera del domingo a las 9:00 horas de la mañana. La acción comienza desde en la madrugada del jueves al viernes, con los primeros libres de Moto3 a las 3:00 horas (hora peninsular española).

Viernes (Madrugada de jueves 8 al viernes 9 de octubre de 2026 en España)

Moto3 - FP1. 03:00 horas

Moto2 - FP1. 03:50 horas

MotoGP - FP1. 04:45 horas

Moto3 - Practica. 07:15 horas

Moto2 - Practica. 08:05 horas

MotoGP - Practica. 09:00 horas

Sábado 10 de octubre de 2026

Moto3 - FP2. 02:40 horas

Moto2 - FP2. 03:25 horas

MotoGP - FP2. 04:10 horas

MotoGP - Q1. 04:50 horas

MotoGP - Q2. 05:15 horas

Moto3 - Q1. 06:45 horas

Moto3 - Q2. 07:10 horas

Moto2 - Q1. 07:40 horas

Moto2 - Q2. 08:05 horas

MotoGP - Sprint. 09:00 horas (13 vueltas)

Domingo 11 de octubre de 2026

MotoGP - Warm Up. 04:40 horas

Moto3 - Carrera. 06:00 horas (20 vueltas)

Moto2 - Carrera. 07:15 horas (22 vueltas)

MotoGP - Carrera. 09:00 horas (27 vueltas)

Dónde ver el Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026

El Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además, ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio austríaco de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Red Bull Ring, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.