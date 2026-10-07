Marc Márquez, derrotado en Indonesia antes de tiempo

Tras lo vivido y sufrido el curso pasado y en años anteriores en el Circuito de Mandalika, Ducati es consciente que el catalán afrontará el certamen con precaución. El Team Manager del equipo, Davide Tardozzi, ya ha hecho sus cuentas sin él en el primer escalón del podio

Marc Márquez llega a Indonesia y, por muy fuerte que sea mentalmente, sus imágenes del año pasado en el Circuito de Mandalika están rondando una y otra vez por su cabeza. O, al menos, eso piensan en Ducati.

Y es que este certamen nunca le ha traído algo bueno al catalán. La primera vez que este trazado albergó un gran premio de MotoGP fue en 2022 y aquel fin de semana Márquez, que todavía corría con Honda, sufrió una durísima caída, lesionándose su castigado hombro derecho.

Aquella caída hizo que volviera sufrir un episodio de diplopía, el problema de la doble visión que ya había sufrido en anteriores ocasiones. En 2023 la carrera de Indonesia terminó para Márquez en la séptima vuelta, mejorando su actuación en la sprint, en la que no pasó del primer giro.

En 2024, ya con Gresini, la carrera le duró once giros pese a que acabó tercero el sábado en la sprint. Y en 2025, con Ducati, el ilerdense llegaba sin presión después de haberse proclamado campeón del mundo en Japón. Pero la Aprilia de Marco Bezzecchi se lo llevó por delante y volvió a caer con el hombro derecho, lo que le obligó a pasar de nuevo por el quirófano y despedir de esta guisa su dorada temporada.

Pues con todos estos precedentes, Ducati le ha querido mandar un mensaje al nonacampeón del mundo para que se relaje. Dan por perdida esta parada del calendario, lo importante es que termine la carrera y que no arriesgue demasiado.

El Team Manager del equipo, Davide Tardozzi, se lo ha dejado así de claro en los micrófonos de TNT Sports: "Creo que perder 10 o 12 puntos podría considerarse algo que no está mal".

Posteriormente, matizó sus palabras: "Me gustaría decir una cosa: sí, podemos considerar que perder 10 o 12 puntos sería una pérdida normal en Mandalika, pero vamos a ir allí a ganar".

Cabe recordar que en los tres últimos años Ducati siempre ha ganado de una forma u otra. Lo hizo con Pecco Bagnaia en 2023, con Jorge Martín en Pramac en 2024 y con Fermín Aldeguer en Gresini el pasado año. Por eso, algo de esperanzas en Marc todavía queda: "Al final, insisto, es un líder. Es un líder dentro del box. Sabe cómo motivar a la gente y sabe cómo dejarse ayudar por el equipo".

Así va el Mundial de MotoGP 2026

Marc Márquez (331 puntos) logró su objetivo en Japón sumando un nuevo doblete, el quinto de la temporada, para colocarse a dos puntos del líder, su compatriota Jorge Martín (333 puntos), quien también cumplió en el 'Mobility Resort Motegi' con dos segundos puestos.

El nueve veces campeón del mundo necesitaba conseguir el máximo de puntos en Japón para acercarse al campeón del mundo de MotoGP en 2024 y para ello era imprescindible lograr la victoria tanto en la carrera 'sprint' como en el gran premio, en un circuito de los que puede considerar 'amigo'.

Pese a esta batalla española, no conviene olvidar que Marco Bezzecchi sigue tercero con 284 puntos. Quien dijo prácticamente adiós casi de forma matemática al título fue Pedro Acosta, que ya se encuentra a 90 puntos del madrileño a falta de seis citas.