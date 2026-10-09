Marc Márquez y Jorge Martín ya se colocan para la batalla del Gran Premio de Indonesia de Moto GP: solo Bezzecchi les hace sombra

El Gran Premio de Indonesia tuvo en la pasada madrugada los primeros entrenamientos libres en los que el piloto de Ducati fue segundo y el de Aprilia tercero

Después del último triunfo de Marc Márquez en el GP de Japón, disputado en Motegi, la clasificación de Moto GP está más que igualada con Jorge Martín primero con 331 puntos y Márquez segundo. Esta pasada madrugada, tanto Márquez como Jorge Martín, empezaron a enseñar parte de sus cartas en el Gran Premio de Indonesia tras la disputa de los primeros entrenamientos libres.

Quizás porque Marc Márquez y especialmente Jorge Martín no quieren arriesgar más de la cuenta para evitar una caída en el comienzo del fin de semana que sería fatídica para el objetivo final de ganar la carrera del domingo, los pilotos españoles no terminaron ninguno de ellos en el puesto más alto de la tanda de libres. El primero en esta ocasión fue el italiano Marco Bezzecchi.

Bezzecchi da el primer aviso a Marc Márquez y Jorge Martín

Salió Bezzecchi muy fuerte en estos primeros entrenamientos libres del GP de Indonesia. El piloto italiano logró el mejor tiempo con 1:30.132 y marcó la primera referencia del gran premio indonesio. El tercer clasificado del campeonato del mundo aprovechó la estela que dejaba la Ducati de su compatriota Bagnaia. Precisamente en una acción entre ambos protagonistas, Bezzecchi se fue colado y Bagnaia se mostró extrañado.

En la siguiente salida a pista Marco Bezzecchi recuperó posiciones al ascender hasta el tercer puesto, a escasamente dos décimas de segundo de Raúl Fernández, cuyo compañero de equipo, el japonés Ai Ogura se fue por los suelos en la salida de la curva siete. Marco Bezzecchi mejoró su rendimiento para ascender hasta el primer puesto, 1:30.132, secundado por hasta dos pilotos más de Aprilia, su propio compañero de equipo, Jorge Martín, y Raúl Fernández.

Bezzecchi a lomos de su Aprilia en Motegi

Marc Márquez y Jorge Martín esperaron al final para mostrar sus cartas

Hubo que esperar casi al final de la primera sesión de entrenamientos libres de este GP de Indonesia para ver en acción a Marc Márquez y Jorge Martín. En las últimas vueltas Marc Márquez consiguió pasar de la séptima a la segunda posición, a 237 milésimas de Bezzecchi, y tirando con fuerza para intentar mejorar, aunque sin conseguirlo. Martín acabó tercero a 266 milésimas de su compañero de equipo y a sólo 29 del nueve veces campeón del mundo, su más directo rival en la lucha por el liderato del campeonato.

Tras ellos, Pedro Acosta (KTM RC 16), Raúl Fernández, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), Di Giannantonio, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Fermín Aldeguer y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) coparon las diez primeras posiciones. Otro de los españoles que no se encontró con la fortuna en esta primera sesión fue Fermín Aldeguer, quien se fue por los suelos en la curva uno cuando seguía la estela de Bagnaia, pero como Moreira u Ogura, abandonó la pista por su propio pie.

Clasificación primeros libres GP de Indonesia