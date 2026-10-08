Marc Márquez llega al circuito de sus pesadillas: "No descarto nada, cada uno lo afronta como quiere"

El calendario de la categoría reina afronta una de sus últimas siete citas y este fin de semana se detiene en el escenario en el que el de Cervera fue arrollado el año pasado por Marco Bezzecchi. Y en anteriores ocasiones también corrió la misma suerte

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP a sólo dos puntos de su compatriota Jorge Martín (Aprilia), ha dicho no descartar "nada" a la hora de afrontar el Gran Premio de Indonesia de MotoGP. Un certamen que le va a hacer recordar su última pesadilla y un escenario que siempre le ha traído por la calle de la amargura.

"Cada uno lo afronta como quiere", ha recalcado el catalán en la previa de esta cita, subrayando al mismo tiempo que "este fin de semana no descarto nada de entrada, pero nos tiene que costar un poquito más, por estilo de circuito, de moto, de pilotaje".

Si bien insistió en que lo que quiere es "estar lo más cerca posible de los 37 puntos", que suman la victoria en la carrera sprint y la larga del domingo, pues aunque puede sonar "muy ambicioso", porque en Mandalika no ha acabado ninguna carrera, quiere "intentar estar lo más cerca posible" y que luego se verá si son 20, 30 o 10 puntos.

El vigente campeón de MotoGP reiteró que espera que sean "los máximos posibles para seguir en la lucha por el Mundial".

La maldición de Marc Márquez en Indonesia

Y es que este certamen nunca le ha traído algo bueno al catalán. La primera vez que este trazado albergó un gran premio de MotoGP fue en 2022 y aquel fin de semana Márquez, que todavía corría con Honda, sufrió una durísima caída, lesionándose su castigado hombro derecho.

Aquella caída hizo que volviera sufrir un episodio de diplopía, el problema de la doble visión que ya había sufrido en anteriores ocasiones. En 2023 la carrera de Indonesia terminó para Márquez en la séptima vuelta, mejorando su actuación en la sprint, en la que no pasó del primer giro.

En 2024, ya con Gresini, la carrera le duró once giros pese a que acabó tercero el sábado en la sprint. Y en 2025, con Ducati, el ilerdense llegaba sin presión después de haberse proclamado campeón del mundo en Japón. Pero la Aprilia de Marco Bezzecchi se lo llevó por delante y volvió a caer con el hombro derecho, lo que le obligó a pasar de nuevo por el quirófano y despedir de esta guisa su dorada temporada.

Marc Márquez se pronuncia sobre el cambio de formato de MotoGP

En lo que se refiere al nuevo formato para 2027 se quejó de que los pilotos han tenido "poca información sobre ello", pero dijo que tampoco puede hablar porque estaba "más pendiente de mi campeonato que de otras cosas".

Reconoció que será "más riesgo en pista, más tiempo de intensidad, más tiempo de adrenalina, más tiempo de desgaste mental".

"Evidentemente, es lo que hay y te tienes que adaptar a ello", reseñó el nueve veces campeón del mundo, quien dice que habrá que sacar el "ciento por ciento" de esos fines de semana y que "en un futuro" se verá cuál será el "desgaste" de esas veintidós carreras con ese formato.

Los cambios del formato de MotoGP

El Mundial de MotoGP estrenará en 2027 una sesión de clasificación exclusiva para la carrera sprint, que se disputará los viernes y fijará la parrilla de salida de la prueba corta del sábado, según anunció este miércoles la Comisión del Gran Premio de la Federación Internacional (FIM). Hasta la actual temporada, una misma clasificación decidía las parrillas del sprint y de la carrera del domingo.

Para hacer hueco a la nueva sesión, se reduce el tiempo de la segunda sesión de entrenamientos: los libres 1 (FP1) mantienen 45 minutos, los libres 2 (FP2) pasan a 30 minutos y se crea una clasificación del sprint de 15 minutos, en la que participarán todos los pilotos.

El sábado arrancará con sesión FP3 de 20 minutos, seguida de la clasificación que se dividirá en dos tandas de 15 minutos. Todos los pilotos disputarán la Q1 y los doce más rápidos pasarán a la Q2, donde se decidirán la 'pole' y las cuatro primeras filas de la parrilla del domingo.

El domingo desaparecerá el calentamiento de 10 minutos, que será sustituido por la apertura de talleres de la misma duración antes del Gran Premio. Durante ese tiempo los pilotos podrán dar varias vueltas de reconocimiento al circuito antes de formar en parrilla