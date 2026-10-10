Marc Márquez carga contra MotoGP: "Es inhumano estar ahí después de un sprint"

El piloto de Ducati, que ha recuperado el liderato de la clasificación general de pilotos de MotoGP tras ganar la carrera corta en el Gran Premio de Indonesia, no se ha cortado a la hora de criticar la ceremonia del podio la cual, bajo su punto de vista, no es beneficiosa para los corredores

Marc Márquez ha ganado la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia que se ha celebrado este sábado en el circuito de Mandalika, pero eso no le ha impedido ser muy crítico con la organización de MotoGP ya que al piloto de Ducati no le ha gustado nada cómo se ha organizado el podio. El español ha pedido mayor cuidado para los corredores.

"Es inhumano estar ahí después de un sprint, con el mono puesto... el podio sí, muy bien para la foto, pero para el rendimiento de cara a mañana, no. Así que me he saltado el carrito de golf y me he ido a cambiar y a refrescar. Es lo que hay", ha manifestado Marc Márquez quien cree que los pilotos deben ser mejor tratados después de realizar un esfuerzo explosivo en las carreras cortas.

Marc Márquez ha reforzado su argumento con la siguiente reflexión. "Somos deportistas de élite e igual que para que una moto rinda al máximo se busca la mejor prestación, un piloto, un atleta, lo mismo. Cada uno mira sus intereses".

La realidad es que los pilotos de MotoGP, algunos de ellos, están algo molestos por la organización debido a que el campeonato del mundo se está volviendo muy exigente y ya no hay prácticamente tiempo para descansar en medio del Gran Premio. De hecho, la temporada que viene habrá nuevo formato de MotoGP ya que habrá otra clasificación más para determinar el orden de salida en la carrera sprint lo que obligará a los pilotos a realizar un esfuerzo extra en cada Gran Premio que se celebre.

Marc Márquez analiza la carrera sprint y lo que espera de la carrera del domingo

Por otro lado, Marc Márquez ha analizado la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia. "A veces planeas una carrera y ha sido completamente al revés de lo que planeaba, empezando por la primera curva, con Martín liderando, y he intentado seguirlo. En las dos primeras vueltas iba muy pegado para intentar atacar, pero he visto que el neumático delantero iba muy al límite, casi me caigo y ahí he decidido relajarme, pero luego mantener ese empuje, mantener estar ahí cerquita de él y hemos tenido ese punto de suerte de que seguramente con su equipo han calculado, o no habían calculado tampoco, que iría primero con aire limpio y la presión iba por debajo. Eso me ha parecido que era su problema".

El piloto de Ducati ha dicho que estaba en el sitio exacto para aprovechar su oportunidad. "La suerte se busca, hay que perseguirla. No viene sola. Si no hubiera estado ahí segundo no ganaba. En Austria tuve yo un problema en la carrera larga, aquí lo ha tenido él, es adaptarse a ese problema y sacar el máximo".

Por último, Marc Márquez, a pesar de ganar la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, ha dicho que el domingo espera no perder puntos respecto a Jorge Martín, con el que se está jugando el mundial de pilotos. "Sigo con la misma mentalidad. Mañana, a perder los menos puntos posibles respecto a Martín. No significa nada para mí ahora estar líder o no. Evidentemente, es mejor estar cuatro puntos por delante que por detrás, pero mañana, si volvemos a perder el liderato, no pasa nada. Lo importante es salir cerca de aquí".