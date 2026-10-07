MotoGP anuncia oficialmente que cambia de formato para el Mundial 2027

Los aficionados podrán disfrutar de un fin de semana todavía más vibrante con una 'Qualy' en las sprint de la próxima campaña

Una vez aprobada la modificación por parte de los equipos mediante la votación que se llevó a cabo en el Red Bull Ring, la noticia ya se ha hecho oficial. MotoGP vuelve a sufrir un cambio en su esencia.

Dicho cambio implicará una reprogramación sustancial de la agenda del fin de semana, aunque mucho menos espectacular que la de 2023, cuando la organización introdujo las pruebas cortas o sprint, siguiendo la línea marcada por el Mundial de Fórmula 1 unos años antes.

Los aficionados de la categoría reina tendrán aún más motivos para esperar con ganas la temporada 2027. Junto a las nuevas motos y el nuevo reglamento técnico, el campeonato anuncia un renovado formato de fin de semana para el próximo año con la introducción de una 'qualy' para el MotoGP Sprint, creando así parrillas independientes para el Sprint y la carrera del Gran Premio en cada ronda.

Este nuevo formato combina un espectáculo aún mayor para los aficionados y nuevos alicientes en cada sesión con un tiempo en pista equilibrado para pilotos, equipos y fábricas.

La jornada del viernes comenzará con una sesión de 45 minutos de FP1, como hasta ahora, antes de una FP 2 de 30 minutos que sustituirá a la PR. Esta nueva FP2, más corta, no tendrá validez para determinar el acceso a ninguna otra sesión. La jornada del viernes concluirá con la nueva 'qualy' del Sprint, de 15 minutos y para todos los pilotos, que decidirá las posiciones de salida para el Tissot Sprint del sábado por la tarde.

Mientras tanto, el sábado de MotoGP comenzará con la FP3, una sesión de entrenamientos libres de 20 minutos, antes de la 'qualy' para la carrera del Gran Premio. Todos los pilotos participarán en la Q1 del Gran Premio y los 12 primeros pasarán a la Q2. El Sprint pondrá el broche perfecto a la jornada del sábado, con una carrera que contará con la parrilla definida en la 'qualy' del Sprint del viernes.

Por último, la jornada del domingo comenzará con las carreras de Moto3 y Moto2. El tiempo en pista que anteriormente se destinaba al Warm Up de MotoGP pasará a celebrarse justo antes del Gran Premio de MotoGP, cuando el pitlane se abra durante diez minutos para realizar varias vueltas de formación, dando a los pilotos la oportunidad de realizar una última puesta a punto antes de la salida. La carrera comenzará con la parrilla definida a partir de la Q1 y la Q2 del Gran Premio.

En resumen, en MotoGP 2027 habrá dos parrillas diferentes, dos duelos increíbles y la llegada de un nuevo reglamento técnico.

Este es el nuevo formato del Mundial de MotoGP 2027:

VIERNES:

FP1 - 45 minutos

FP2 - 30 minutos

'Qualy' del Sprint - 15 minutos (Todos los pilotos)

SÁBADO:

FP3 - 20 minutos

Q1 del Gran Premio - 15 minutos (Todos los pilotos)

Q2 del Gran Premio - 15 minutos (12 primeros pilotos de la Q1)

MotoGP Sprint - Parrilla definida por la 'qualy' del Sprint

DOMINGO:

Gran Premio de Moto3™

Gran Premio de Moto2™

Gran Premio de MotoGP™ - Parrilla definida por la 'qualy' del Gran Premio