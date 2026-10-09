Quique Setién, exentrenador del Betis: "Le dije a Joaquín que se disculpase con el vestuario y nos invitase a comer"

El entrenador cántabro de 68 años, que lleva un año sin equipo desde su etapa en el Beijing Gouan chino, ha recurrido a una anécdota que considera que define al legendario futbolista portuense y ha recordado la presión que soportó en el banquillo del Benito Villamarín

Joaquín Sánchez regresó al Real Betis en el verano de 2015 después de pasar nueve años lejos de casa vistiendo las camisetas de Valencia CF, Málaga CF y ACF Fiorentina. El portuense tenía ya 34 años; pero su segunda etapa acabó extendiéndose durante ocho temporadas, hasta colgar las botas con cerca de 42 años y después de levantar otra Copa del Rey, ahora como capitán. Fueron duros los primeros años, con el equipo sumido en la mediocridad, pero el '17' demostró que ni mucho menos buscaba un retiro dorado. Con Manuel Pellegrini dejó momentos brillantes, pero el que mejor rendimiento le sacó fue Quique Setién, quien ahora se deshace en elogios hacia el extremo.

Los números de Joaquín Sánchez con Quique Setién como entrenador

De la mano de Setién, Joaquín disputó 35 de los 38 partidos de LaLiga y uno de Copa en la 2017/2018, con un saldo de 2.501 minutos en los que aportó cuatro goles y ocho asistencias. Lejos de decrecer su papel, en la 2018/2019 jugó aún más a pesar de tener 38 años: siete tantos y tres asistencias en 2.549' repartidos en 43 encuentros entre LaLiga (30), la Copa del Rey (7) y la UEFA Europa League (6).

Todo ello, jugando en distintas posiciones -llegó a actuar como carrilero con toda la banda para él- y teniendo en todo momento un comportamiento ejemplar, como el propio entrenador santanderino ha reconocido ahora en una entrevista concedida al pódcast Quien Marca Gana.

La anécdota con Joaquín que sirve a Setién para remarcar su intachable profesionalidad en el Betis

"Es verdad que Joaquín... Mira, me acuerdo de un día que él llegó tarde a entrenar. Fue nada más empezar, llevábamos un mes o así en el Betis. Le llamé y le dije 'El único que no puede llegar tarde aquí eres tú. O sea, tú eres una referencia aquí y tienes que dar ejemplo a todos. Si tú llegas tarde y no vienes, no estás dando el ejemplo que tienes que dar. Y además llegas tarde porque te has dormido. Entonces vas a coger, vas a ir al vestuario, vas a pedir perdón a tus compañeros y nos vas a invitar a todos a comer'", ha expuesto Quique Setién.

El también exentrenador de UD Las Palmas, FC Barcelona o Villarreal CF ha remarcado que el legendario futbolista portuense, lejos de sacar galones, asumió su mancha y obró en consecuencia. "Joaquín pidió disculpas, dijo que no iba a volver a pasar y nos invitó a comer a todos. Y esto es otro ejemplo más de un chaval que quiere estar y que cumple una función. No solamente la de estar en el campo, sino la de ayudar a un club al que quieres, al que amas. Y lo haces con compromiso de verdad", ha subrayado el técnico cántabro.

El Betis le preparó para aguantar la presión en el Barça: "Había mucha gente diciendo que me fuera"

Asimismo, Quique Setién (68 años) ha admitido que aunque el reto más difícil de su carrera deportiva como entrenador fueron los meses que dirigió al Barça de Lionel Messi, ha asegurado que le fueron de muchísima ayuda las dos temporadas que estuvo al frente del banquillo local del Benito Villamarín.

No esconde que hubo momento de presión excesiva o de innecesarios discursos que le alejaron de una parte de la afición; pero deja claro que la plantilla siempre estuvo con él: "Yo venía del Betis, que es verdad que terminé en el Betis con mucha gente diciendo que me fuera, pero el día a día dentro del vestuario había sido extraordinario, pero extraordinario".