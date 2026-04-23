Quique Setién lanza un 'dardo' a la afición del Betis y desvela su loca anécdota con Joaquín: "Como una momia"

El técnico cántabro, actualmente en paro, reconoce que no lo pasó del todo "bien" en Heliópolis porque hubo un "sector de la gente" que no lo "apreciaba". Sí elogió a Ángel Haro y Catalán, así como al ex jugador portuense, por su aportación dentro y fuera del campo

En paro desde que el pasado mes de octubre puso fin a su aventura en el Beijing Guoan de China por motivos personales y familiares, Quique Setién ha realizado un repaso de trayectoria en los banquillos, sin olvidarse por supuesto del Real Betis, en cuyo banquillo se sentó durante dos temporadas. En la primera de ellas, que acabó con el equipo sexto en LaLiga y clasificado para Europa, todo parecía ir sobre ruedas. Llovían los elogios por su estilo 'guardiolista'. Pero esa comunión con la afición se fue apagando y él mismo ha reconocido que no se sintió querido.

Entre sus recuerdos, además, el técnico cántabro ha tenido una mención especial para Joaquín Sánchez, tanto por su aportación sobre el terreno de juego como por su forma de ser fuera del mismo, desvelando una curiosa anécdota que recuerda a otros muchos episodios simpáticos protagonizados por el hoy consejero del Real Betis, con una vinculación directa a su vez con el área deportiva.

Le prometió a Joaquín que disfrutaría jugando

"Joaquín es un fenómeno. El chaval, cuando yo llegué, sé que había tenido dificultades el año anterior, pero nada más llegué le dije que se iba a divertir mucho, que lo iba a pasar bien y que iba a disfrutar. Y así fue, trabajó, se integró en el esfuerzo... y luego la calidad siempre la ha tenido. Pasamos dos años extraordinarios en el día a día. Te reías con él", ha asegurado en una charla en el canal de YouTube de Sené Morán.

La broma de Joaquín en su despacho: "Vendado hasta la cabeza"

"¿Tú sabes lo que me hizo un día? Había un parón de selecciones, él no había ido y estuvimos cuatro días en el entrenamiento yendo al gimnasio. Y al cuarto día, se me presenta en el despacho y me viene vendado entero, hasta la cabeza. Traía vendada la cabeza, venía andado y me dice: 'míster, yo creo que no voy a ir venir al gimnasio'. El cabrón, como una momia. Había estado tres días y ya no daba para más. La verdad que lo pasamos extraordinario", rememoró el santanderino.

Pese a no sentirse del todo querido, sigue siendo socio del Real Betis

Desde la distancia, además, Setien asegura seguir sintiendo en verdiblanco y elogió a sus dirigentes, aunque no tuvo reparos en reconocer que hubo parte de la afición que no comulgaba con sus ideas y por ello pasó por momentos complicados, poniendo fin a su etapa en Heliópolis tras dejar al equipo décimo en la 19/20.

"Tuve la suerte de coincidir con unos jefes muy coherentes y sensatos, Ángel Haro y Josemi (López Catalán). De lo mejor que he tenido. Sigo manteniendo buena relación con ellos. La verdad que no lo pasé bien porque un sector de la gente no me apreciaba mucho, no me quería, pero me hice del Betis, sigo siendo socio", apuntó.

Un particular elogio a Andrés Guardado: "No tenía una gran calidad"

Además, Setién se refirió también a otro jugador de aquella plantilla como Andrés Guardado, elogiándolo por lo que aportaba más allá de su fútbol. "Había estado en cinco Mundiales.. Es un jugador que no tiene una gran calidad, pero todo lo que hacía lo hacía bien, y la humildad con la que trabaja y la cercanía con la que podíamos conectar era muy positiva para el equipo y era una absoluta referencia para todo el mundo, al igual que Joaquín, que también se comprometió", explicó, sin olvidarse tampoco de su experiencia en El Gran Derbi ante el Sevilla FC, algo que le marcó.

Los recuerdos de Setién en El Gran Derbi

"Esa tensión que se genera a través de esos partidos no la había vivido nunca jugando. La pasión con la que se vive es indescriptible, me llamó mucho la atención por la tensión que hay incluso en las casas con familiares del Betis y del Sevilla. Recuerdo que ganamos en primer derbi en el Sánchez-Pizjuán 3-5, llegamos de vuelta a la 1 de la mañana al estadio a recoger los coches y había 5.000 o 6.000 personas esperando al equipo. Era algo tremendo", destacó, deteniéndose también en cómo rugía el Benito Villamarín antes de cada partido: "El himno me encantaba escucharlo, también el del Sevilla es extraordinario, pero el del Betis... joder, te da mucha emoción".

Los motivos de su fracaso en el FC Barcelona

Por otro lado, con respecto a su paso por el FC Barcelona de Messi y compañía, el que fuese también entrenador de la UD Las Palmas o el Villarreal, cree que su destitución no solo estuvo motivada por el escandaloso 2-8 encajado ante el Bayern Múnich en Champions. "El problema principal que yo tuve es que ellos llevaban 14 años ganándolo todo y, cuando lo ganas todo y sabes que el 90% de los partidos los ganas con relativa facilidad, mentalmente yo creo que te relajas y no te preparas a conciencia. Pero claro, cuando llegan los partidos decisivos, no te pones al 100% y sufres. Y luego que la edad competitiva ya no era para mantener el nivel que habían tenido en los últimos años", explicó.

No se arrepiente de haber firmado por el Barça

Así, aunque salió del conjunto azulgrana con más críticas que halagos, Setién considera que no todo fue negativo en los 25 partidos que estuvo sentado en su banquillo. "Para el momento que me tocó vivir, yo creo que lo hicimos bien. Es verdad que tuvimos un accidente, que siempre pasa en el fútbol, que acabó conmigo y que habría acabado con cualquiera, que fue aquel resultado en Lisboa contra el Bayern de Múnich. Fue lo que colmó el vaso de la situación que estaba viviendo el club y me tocó a mi pagar. Aún con todo, si hubiera sabido todo lo que iba a pasar, hubiera firmado igual. Porque para ti es una oportunidad única en la vida poder entrenar a jugadores como los que yo entrené ese año y en un club que seguramente, en ese momento, era el mejor del mundo", sentenció, dejando claro que aquel despido no le ha dejado marcado.

"Lo tengo absolutamente superado, no me ha dejado ningún trauma de ningún tipo. Brasil perdió una final 1-7 contra Alemania en su país. De todo se aprende en esta vida y es una circunstancia más que hay que aceptar. Lo importante es que te levantes y sigas andando. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si hubiera tomado otras decisiones ante las circunstancias que se fueron sucediendo desde que llegué. Has tenido que tomar decisiones y seguramente no han sido las correctas. Tendría que haber sido más fiel a mis principios y a mis cosas. Pero yo no dejaba de ser el entrenador, lo importante son los jugadores. La gente paga por venir a verlos a ellos, entonces tienes que tener muy claro las decisiones que tomas", zanjó.